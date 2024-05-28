Помічник головнокомандувача ЗСС Ясір Аль-Атта заявив, що делегація ЗСС найближчим часом вирушить до Росії для укладання угоди про обмін зброї на російський логістичний центр у Порт-Судані.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Росія та Судан укладуть угоду про обмін

Як зазначаєтся, Аль-Атта описав запланований російський центр як "не зовсім військову базу".

Аналітики ISW повідомляють, що один нагороджений Кремлем відомий російський військовий блогер заявив 27 травня, що ЗСС змогли відбити кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників.

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"Заступник міністра закордонних справ Росії, спеціальний представник президента Росії в Африці та на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з головнокомандувачем ЗСС Абделем Фаттахом аль Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня", – додали в Інституті.

Також ISW раніше припускав, що Росія, можливо, змінить хід громадянської війни в Судані, підтримавши ЗСС у прагненні захопити військово-морську базу в Червоному морі, і що підтримка ЗСС Росією принесе велику користь Ірану через узгодження політики та стратегії РФ та Ірану.

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Зеленський відправив український спецназ у Судан в обмін на зброю

Нагадаємо, що влітку минулого року Президент Зеленський відправив бійців ГУР до Судану на прохання тамтешнього лідера Абдель Фаттах аль-Бурхана.

Про це повідомляв Kyiv Post раніше.

Як зазначалося, українські бійці прибули до африканської країни, аби допомогти в боротьбі з повстанцями. Президент Зеленський погодився на такий крок, адже Бурхан таємно постачав Україні зброю відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також суданських повстанців підтримувала ПВК "Вагнер", яка видобувала золото в Судані та використовувала його для фінансування російської агресії.