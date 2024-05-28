Бельгія передасть Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року.

Про це пише RTL, цитуючи міністерку закордонних справ Бельгії Аджу Лабіб.

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Бельгія надасть першу партію F-16 цього року

"Це зобов’язання буде оформлено в угоді, яка буде підписана цього вівторка в Брюсселі з нагоди візиту до столиці Президента України Володимира Зеленського", – пояснила Лабіб. 

За її словами, перспектива тривалих поточних програм у Бельгії після виборів також спонукала уряд прискорити вирішення питання передачі винищувачів. Міноборони Бельгії також візьме боєприпаси зі своїх складів для оснащення призначених для України F-16. 

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Як зазначила Лабіб, ця підтримка Києву необхідна, щоб зупинити Владіміра Путіна, який "рішуче налаштований відсунути кордони європейських країн". 

Сьогодні в Брюсселі Зеленський із Прем’єр-міністром Александром Де Кроо підписали двосторонню угоду між Україною та Бельгією про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку.

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У Міноборони Швеції зазначили, що наразі вони більш зосередженні на поставках винищувачів F-16.

Про це повідомив Зеленський у соцмережі X (колишній Twitter).

Як зазначив Президент України, документ передбачає щонайменше 977 мільйонів євро бельгійської військової допомоги Україні цього року, а також зобов’язання Бельгії надавати нашій країні підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

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"Документ також передбачає посилення співпраці в оборонній промисловості, підтримку української Формули миру, посилення санкцій проти Росії, відшкодування збитків, відповідальність агресора, використання заморожених російських активів та відновлення економіки", – пояснив ПрезидентУкраїни.

Україна та Бельгія ведуть переговори щодо безпекової угоди

Нагадаємо, що 10 травня Україна та Бельгія обговорювали текст проєкту угоди, а також розглянули певні положення угоди у сфері двосторонньої безпеки.

Про це повідомляв Офіс Президента.

Як повідомлялося, сторони обговорили текст проєкту угоди та окремі положеня й домовилися про наступний раунд переговорів. Прогрес за результатами першого раунду створив "реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом".  

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