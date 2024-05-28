Бельгія передасть Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року.
Про це пише RTL, цитуючи міністерку закордонних справ Бельгії Аджу Лабіб.
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Бельгія надасть першу партію F-16 цього року
"Це зобов’язання буде оформлено в угоді, яка буде підписана цього вівторка в Брюсселі з нагоди візиту до столиці Президента України Володимира Зеленського", – пояснила Лабіб.
За її словами, перспектива тривалих поточних програм у Бельгії після виборів також спонукала уряд прискорити вирішення питання передачі винищувачів. Міноборони Бельгії також візьме боєприпаси зі своїх складів для оснащення призначених для України F-16.
Як зазначила Лабіб, ця підтримка Києву необхідна, щоб зупинити Владіміра Путіна, який "рішуче налаштований відсунути кордони європейських країн".
Сьогодні в Брюсселі Зеленський із Прем’єр-міністром Александром Де Кроо підписали двосторонню угоду між Україною та Бельгією про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку.
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Про це повідомив Зеленський у соцмережі X (колишній Twitter).
Як зазначив Президент України, документ передбачає щонайменше 977 мільйонів євро бельгійської військової допомоги Україні цього року, а також зобов’язання Бельгії надавати нашій країні підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.
"Документ також передбачає посилення співпраці в оборонній промисловості, підтримку української Формули миру, посилення санкцій проти Росії, відшкодування збитків, відповідальність агресора, використання заморожених російських активів та відновлення економіки", – пояснив ПрезидентУкраїни.
Сьогодні в Брюсселі ми з Прем’єр-міністром Александром Де Кроо підписали двосторонню угоду щодо безпекової співпраці та довгострокової підтримки між Україною та Бельгією.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2024
Документ передбачає щонайменше 977 мільйонів євро бельгійської військової допомоги Україні цього року, а…
Україна та Бельгія ведуть переговори щодо безпекової угоди
Нагадаємо, що 10 травня Україна та Бельгія обговорювали текст проєкту угоди, а також розглянули певні положення угоди у сфері двосторонньої безпеки.
Про це повідомляв Офіс Президента.
Як повідомлялося, сторони обговорили текст проєкту угоди та окремі положеня й домовилися про наступний раунд переговорів. Прогрес за результатами першого раунду створив "реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом".