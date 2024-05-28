Бельгія передасть Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року.

Про це пише RTL, цитуючи міністерку закордонних справ Бельгії Аджу Лабіб.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Бельгія надасть першу партію F-16 цього року

"Це зобов’язання буде оформлено в угоді, яка буде підписана цього вівторка в Брюсселі з нагоди візиту до столиці Президента України Володимира Зеленського", – пояснила Лабіб.

За її словами, перспектива тривалих поточних програм у Бельгії після виборів також спонукала уряд прискорити вирішення питання передачі винищувачів. Міноборони Бельгії також візьме боєприпаси зі своїх складів для оснащення призначених для України F-16.

Advertisement

Як зазначила Лабіб, ця підтримка Києву необхідна, щоб зупинити Владіміра Путіна, який "рішуче налаштований відсунути кордони європейських країн".

Сьогодні в Брюсселі Зеленський із Прем’єр-міністром Александром Де Кроо підписали двосторонню угоду між Україною та Бельгією про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку.

Більше по темі Швеція призупиняє план передачі Україні винищувачів Gripen У Міноборони Швеції зазначили, що наразі вони більш зосередженні на поставках винищувачів F-16.

Про це повідомив Зеленський у соцмережі X (колишній Twitter).

Як зазначив Президент України, документ передбачає щонайменше 977 мільйонів євро бельгійської військової допомоги Україні цього року, а також зобов’язання Бельгії надавати нашій країні підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

Advertisement

"Документ також передбачає посилення співпраці в оборонній промисловості, підтримку української Формули миру, посилення санкцій проти Росії, відшкодування збитків, відповідальність агресора, використання заморожених російських активів та відновлення економіки", – пояснив ПрезидентУкраїни.