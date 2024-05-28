Служба безпеки України затримала інформаторку росіян на Донеччині, яка шпигувала за пунктами базування Сил оборони в районі Слов’янська.

Про це повідомляють у СБУ.

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СБУ спіймала ще одну інформаторку

"За даними слідства, вона обходила прифронтову місцевість, де намагалась виявити локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ. Також фігурантка "в темну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під виглядом побутових розмов", – повідомили в СБУ.

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Також у Службі безпеки додали, що розвіддані затримана надсилала месенджером своєму приятелю – зраднику з тимчасово захопленої частини області, який у складі окупаційних угруповань РФ воює проти України.

Отримані розвіддані він передавав кадровим військовим зі складу військової розвідки Росії поблизу передової східного фронту.

Більше по темі СБУ затримала агента російської розвідки, який відслідковував пункти дислокації ЗСУ Інформатора цікавили координати бойових позицій артилерії та підрозділів безпілотних систем ЗСУ, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Росіяни сподівалися використати отримані дані для вогневого ураження підрозділів ЗСУ. Як зазначається, під час розслідування стало відомо, що інформаторка радила своєму товаришиеві вбивати українських полонених замість обміну.

Яке покарання загрожує інформаторці

У Службі безпеки фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

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Їй загрожує до 12 років ув'язнення.

СБУ затримала інформаторку ФСБ

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала в Запоріжжі інформаторку, яка передавала Росії дані про постачання важкої техніки ЗСУ.

Про це також повідомляли в СБУ.

Як зазначалося, фігурантка звертала на рухомі склади, які перевозять важке озброєння. Серед її завдань було встановлення геолокацій ремонтних баз Сил оборони поблизу залізничних станцій. Отримані розвіддані вона передавала у вигляді позначок на картах Google з детальним описом об’єктів.