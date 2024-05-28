Росія 2358 рази за добу обстріляла Донеччину за допомогою авіабомб, РСЗВ "Смерч", артилерії та дронів.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
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РФ завдала ударів по Донеччині
"Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів – 17 житлових будинків, заклади освіти, адмінбудівлі, підприємство, автотранспорт, критична інфраструктура", – поінформували в поліції.
За даними поліції, росіяни скинули на Лиман 4 авіабомби, а також обстріляли місто з РСЗВ "Смерч". Поранено двох мирних жителів, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, заклади освіти, адмінбудівлю, критичну інфраструктуру.
Дві авіабомби УПМБ Д-30СМ ворог скинув на Костянтинівку – пошкоджені три багатоквартирні і три приватні будинки, підприємство, адмінбудівля та цивільне авто.
У Калинівці росіяни вдарили FPV-дроном по приватному будинку, внаслідок чого загинула цивільна особа.
Внаслідок дронової атаки також поранено мешканця Верхньокам’янського.
"По Тарасівці російські війська випустили авіабомбу КАБ-250, пошкодили 5 приватних осель", – зазначили в поліції.
РФ обстріляла Донеччину майже 2 100 разів за добу
Нагадаємо, що за попередню добу росіяни обстріляли Донецьку область 2082 рази.
Про це теж повідомляла поліція.
Як зазначалося, внаслідок комбінованої атаки ворога пошкоджені 33 житлові будинки та господарська споруда, дві особи загинули, одна була поранена.
Для обстрілів росіяни використали авіабомби, реактивні системи залпового вогню, артилерію та дрони.