Росія 2358 рази за добу обстріляла Донеччину за допомогою авіабомб, РСЗВ "Смерч", артилерії та дронів.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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РФ завдала ударів по Донеччині

"Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів – 17 житлових будинків, заклади освіти, адмінбудівлі, підприємство, автотранспорт, критична інфраструктура", – поінформували в поліції.

За даними поліції, росіяни скинули на Лиман 4 авіабомби, а також обстріляли місто з РСЗВ "Смерч". Поранено двох мирних жителів, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, заклади освіти, адмінбудівлю, критичну інфраструктуру.

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Дві авіабомби УПМБ Д-30СМ ворог скинув на Костянтинівку – пошкоджені три багатоквартирні і три приватні будинки, підприємство, адмінбудівля та цивільне авто.

У Калинівці росіяни вдарили FPV-дроном по приватному будинку, внаслідок чого загинула цивільна особа.

Внаслідок дронової атаки також поранено мешканця Верхньокам’янського.

"По Тарасівці російські війська випустили авіабомбу КАБ-250, пошкодили 5 приватних осель", – зазначили в поліції.