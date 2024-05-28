Росія щороку випускатиме 6 000 БпЛА "Шахед" на заводі в особливій економічній зоні Росії "Алабуга" в Татарстані.

Про це пише The Wall Street Journal.

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РФ уклала контракт з Іраном про виробництво дронів

Як зазначається в публікамції, російські бізнесмени уклали угоду про будівництво заводу з виробництва безпілотників наприкінці 2022 року, коли привезли в Тегеран вигідну пропозицію: виплатити частину суми – 1,7 мільярда доларів – золотими зливками.

"Згідно з контрактом між російськими керівниками заводу та їхніми іранськими партнерами, завод планує випускати 6000 ударних безпілотників "Шахед" на рік – на додачу до дронів-розвідників. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень – лондонського аналітичного центру, орієнтованого на оборону, наприкінці квітня завод випередив свій виробничий графік, уже поставивши 4500 обіцяних "Шахедів", – пояснили у WSJ.

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За даними видання, російські солдати вже навчаються керувати безпілотниками в Сирії з інструкторами з Корпусу вартових революції та з бойового угруповання Хезболла.

"Десятки розвідувальних безпілотників "Альбатрос" М3, виготовлених на заводі "Алабуга", отримали детальну фоторозвідку про українські позиції та переміщення на лінії фронту. Виробник заявив, що безпілотники вже відпрацювали в Бєлгородському районі", – додали у виданні.

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Згідно з висновками експертів, новіші версії "Шахедів" зроблені в РФ, як наголосив експерт із безпілотників Генрі Томпсон. Після аналізу уламків БПЛА, знайдених в Україні, він дійшов висновку, що найновіші версії безпілотників були виготовлені в Росії.

Росіяни налагодили виробництво дронів у Санкт-Петербурзі

Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі на базі Військової академії зв'язку ім. Будьонного росіяни налагодили виробництво дронів.

Про це повідомляв партизанський рух "АТЕШ".

Як зазначалося, людина з підприємства надала партизанам вичерпну інформацію щодо виробництва БПЛА. Представники руху АТЕШ запевнили, що можуть вчасно реагувати на ситуацію і своєчасно передавати подібну інформацію "у правильні місця".