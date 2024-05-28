Польща не виключатиме можливості відправлення власних військ до України.

Про це повідомляє Reuters, цитуючи міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

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Польща не заперечуватиме проти відправлення своїх військових до України

Як зазначили у виданні, хоча союзники України в НАТО пообіцяли постачати зруйнованій війною Україні гроші та зброю стільки, скільки потрібно для відбиття російського вторгнення, вони загалом виключили можливість відправки солдатів до країни.

"Ми не повинні цього виключати. ​​Ми повинні залишити Путіна в здогадках про наші наміри", – наголосив Сікорський.

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Він не уточнив, яку саме роль відіграватимуть польські війська.

Reuters нагадує, що президент Франції Емманюель Макрон відкрив двері для відправки військ в Україну на конференції в Парижі 26 лютого, припустивши, що однією зі сфер, у якій західні війська можуть допомогти, може бути навчання українців в Україні.

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В інформагенції також нагадали, що Сікорський раніше заявляв, що присутність військ НАТО в Україні не є немислимою.

Майже 10% поляків готові відправити свою армію на допомогу Україні

Нагадаємо, що RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna провели опитування громадян Польщі.

Про це писав RMF FM.

Як зазначалося, рік тому схвалення відправлення Війська Польського до України було нульовим, а підтримка участі польських громадян у бойових діях була на рівні 3,4%.

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Зараз 9,4% вважають, що Польща повинна відправити свої війська за кордон на допомогу Україні у війні проти Росії.