Уряд Швеції виділив новий пакет допомоги на 650 мільйонів шведських крон (56,5 млн євро) на збільшення потужностей з виробництва і передачі електроенергії в Україні, які значно скоротилися після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє посольство Швеції в Україні.

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У Швеції схвалили надання нового пакету допомоги для енергетики України

З цього пакету 500 мільйонів шведських крон (43,5 млн євро) буде профінансовано через Фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства. Ще 150 мільйонів шведських крон (13 млн євро) буде надано через Програму розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

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«Ця допомога забезпечить подачу енергії об'єктам критичної інфраструктури й іншим установам, аби українські школи, лікарні, транспорт, водопостачання і промисловість могли належно функціонувати», - йдеться у повідомленні.

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Фонд підтримки енергетики України - що відомо

Фонд підтримки енергетики України був створений у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

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Швеція надасть 7 млрд дол військової допомоги Україні

Уряд Швеції надаватиме Україні військову підтримку на суму 25 мільярдів крон (2,3 мільярда доларів) щорічно згідно з новою трирічною програмою.

Військова допомога в 2024-2026 роках може бути у таких формах як пожертвування обладнання, фінансові внески і підтримка закупівель оборонних матеріалів.

"Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні уряду.