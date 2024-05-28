Україні може надійти 1,7 млрд євро прибутків від заморожених активів російського Центробанку.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час конференції в Брюселі, яку транслював Офіс Президента у Фейсбук.

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Україна може отримати 1,7 млрд євро прибутків від заморожених російських активів

"Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів. Також є рішення для відбудови – Бельгія виділятиме кошти для відбудови Чернігівщини. Також працюємо над тим, щоб в Україні відкрився офіс Бельгійського державного агентства з питань розвитку", – повідомив Зеленський.

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Президент зауважив, що двостороння угода з Бельгією про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки також передбачає військову допомогу на щонайменше 977 млн євро цього року.

Більше по темі Безпекова угода, Путін хоче зірвати Саміт миру - головне від Зеленського в Брюсселі Kyiv Post зібрав головні тези з заяв Президента України під час візиту до Брюсселю для підписання двосторонньої безпекової угоди з Бельгією.

"Їх буде спрямовано на цілком конкретний захист життя людей від російського терору. Так само на зміцнення безпеки наших народів буде направлена і наша співпраця у розвитку оборонної промисловості, і це теж зафіксовано в угоді", – наголосив Президент України.

Він додав, що Україна також буде дуже вдячна, якщо європейські партнери приймуть новий пакет санкцій проти Росії.