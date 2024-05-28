Україні може надійти 1,7 млрд євро прибутків від заморожених активів російського Центробанку.
Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час конференції в Брюселі, яку транслював Офіс Президента у Фейсбук.
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Україна може отримати 1,7 млрд євро прибутків від заморожених російських активів
"Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів. Також є рішення для відбудови – Бельгія виділятиме кошти для відбудови Чернігівщини. Також працюємо над тим, щоб в Україні відкрився офіс Бельгійського державного агентства з питань розвитку", – повідомив Зеленський.
Президент зауважив, що двостороння угода з Бельгією про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки також передбачає військову допомогу на щонайменше 977 млн євро цього року.
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"Їх буде спрямовано на цілком конкретний захист життя людей від російського терору. Так само на зміцнення безпеки наших народів буде направлена і наша співпраця у розвитку оборонної промисловості, і це теж зафіксовано в угоді", – наголосив Президент України.
Він додав, що Україна також буде дуже вдячна, якщо європейські партнери приймуть новий пакет санкцій проти Росії.
ЄС схвалив перерахування прибутків від знерухомлених активів РФ
Нагадаємо, що 21 травня в Євросоюзі затвердили перерахування надходжень від заморожених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України.
Про це повідомляла Європейська правда, посилаючись на постійне представництво Чехії в ЄС у соцмережі X (колишній Twitter).
Як зазначалося, щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5 - 3 мільярди євро. З них 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України, а 10% – на відновлення української інфраструктури.
Міністри G7 підтримали план фінансування України за рахунок прибутків від активів Росії
Також міністри G7 підтримали надання Україні кредиту з прибутків цих активів для фінансування Києва після 2024 року.
Про це писав Financial Times.
Україні нададуть кредит на близько 50 мільярдів доларів. Його виплачуватимуть за рахунок прибутків від активів російського Центрального банку на суму близько 190 мільярдів євро. Водночас багато деталей позики ще не узгоджені, включно із точною сумою, хто її видавтиме і як вона буде гарантована.
США планують конфіксувати російські активи на користь України
Американський Конгрес схвалив конфіскацію російських активів Центробанків на суму близько 320 мільярдів доларів.
Про це повідомляли в Держдепі США.
Конгрес дав повноваження конфіскувати російські активи в США, тому міністри працюють з партнерами з G7 для забезпечення використання заморожених суверенних активів РФ, щоб компенсувати збитки, які Путін продовжує завдавати Україні.
Така конфіскація активів за кордоном на суму близько 320 мільярдів доларів може профінансувати боротьбу України проти військової агресії РФ до кінця 2028 року, як пояснили міністри.