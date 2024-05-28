Служба безпеки України зібрала доказову базу на голову правління російського ЦМРБанку Руслана Ареф’єва, який фінансує війну РФ проти України та вводить в обіг рублі на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Очільнику правління Центробанку РФ повідомили про підозру

За вказівкою Кремля та Центробанку РФ фігурант запроваджує так звану “рубльову зону” на тимчасово захоплених територіях України.

Для цього Ареф’єв за підтримки місцевих гауляйтерів відкрив понад 200 відділень російського банку в тимчасово окупованих Криму, Донецьку та Луганську.

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Після захоплення території лівобережної Херсонської та частини Запорізької областей він організував там створення ще 27 філій фінустанови.

Здебільшого відділення банку відкривали на базі захоплених відділень українських фінустанов.

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У такий спосіб РФ намагається зробити всі готівкові та електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях у рублях.

Крім того, структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, які воюють проти Сил оборони.

Найбільше це стосується виплати зарплат загарбникам та покриття затрат на розквартирування.

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Також на відділення кремлівської фінустанови максимально заведені всі банківські розрахунки місцевих так званих “адміністрацій”.

Яке покарання загрожує російському банкіру

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Ареф’єву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони РФ

Служба безпеки України зібрала доказову базу та заочно оголосила підозру заступнику міністра оборони Росії Олексію Криворучку, який брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення.

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За наказами Криворучка до загарбницьких угруповань РФ надходить зброя і боєприпаси, які виробляють підприємства її військово-промислового комплексу. Також він особисто координує поставки російському війську керованих авіабомб і балістичних ракет «Іскандер», якими завдаються масовані удари по цивільній інфраструктурі України.