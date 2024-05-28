Вже 613 в’язнів вступили до лав Збройних сил і проходять відповідну підготовку.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону "Єдині новини".
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Колишні в'язні служитимуть підрозділах ЗСУ
"Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Тут я не зовсім упевнений, що це найкраща опція, але, знову ж таки, - військовим видніше. Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи, поки що це штурмові підрозділи", – зазначив міністр юстиції.
За його словами, немає гарантії чи певності збереження "монолітності підрозділів", тому що військове командування коригує склад з огляду на досвід.
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"Міністерство юстиції контролює і слідкує за тим, щоб усі вимоги законодавства були дотримані щодо таких категорій осіб. Щоб потім ті, хто ще не визначився, чи доєднається до лав Збройних сил, чи ні, чи які ще спостерігають за першою хвилею мобілізованих, щоб вони також переконалися, що це правильна практика, що з колишніми в’язнями поводяться належно, що їх тренують, їх забезпечують відповідно до стандартів, і потім так само доєдналися до лав Збройних сил", – наголосив міністр.
Понад 3 тисячі засуджених подали заяви на службу в армії
Понад 3 тисячі українських в'язнів подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.
Про це повідомляла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька під час телемарафону.
Як зазначала Висоцька, закон обмежить ту чи іншу категорію, тому не можна заявляти, що всі охочі потраплять на умовно-дострокове звільнення та укладуть контракт. Визначальними у законі є саме бажання засудженого і його мотивація укласти контракт зі Збройними силами.
Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених
Нагадаємо, що 17 травня Президент України підписав закон про запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.
Про це повідомлялося в картці закону № 11079-1 на сайті Верховної Ради.
Як зазначалося, закон розробили для визначення правових та організаційних засад залучення до військової служби громадян, яким призначено покарання за вчинення злочинів у вигляді обмеження волі або позбавлення волі. Тобто судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом.