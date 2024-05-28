Вже 613 в’язнів вступили до лав Збройних сил і проходять відповідну підготовку.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Колишні в'язні служитимуть підрозділах ЗСУ

"Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Тут я не зовсім упевнений, що це найкраща опція, але, знову ж таки, - військовим видніше. Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи, поки що це штурмові підрозділи", – зазначив міністр юстиції.

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За його словами, немає гарантії чи певності збереження "монолітності підрозділів", тому що військове командування коригує склад з огляду на досвід.

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"Міністерство юстиції контролює і слідкує за тим, щоб усі вимоги законодавства були дотримані щодо таких категорій осіб. Щоб потім ті, хто ще не визначився, чи доєднається до лав Збройних сил, чи ні, чи які ще спостерігають за першою хвилею мобілізованих, щоб вони також переконалися, що це правильна практика, що з колишніми в’язнями поводяться належно, що їх тренують, їх забезпечують відповідно до стандартів, і потім так само доєдналися до лав Збройних сил", – наголосив міністр.