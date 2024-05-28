Швеція призупиняє плани щодо передачі Україні винищувачів Gripen, зосередившись на поставках винищувачів F-16.

Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив шведським ЗМІ у Брюсселі, пише Укрінформ із посилання на Reuters.

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У Швеції призупинили план передачі Gripen, щоб зосередитись на F-16

За словами Йонсона, країни, які входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою систем Gripen. «Інші країни коаліції наполегливо просили нас почекати із системою Gripen», - сказав Йонсон в інтерв'ю шведській агенції TT, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва. Про які саме країни йдеться, він не уточнив.

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«Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16», - сказав Йонсон.

Швеція допускала передачу системи ППО Patriot в Україну

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявляв, що зараз Україна перебуває у «надзвичайно складній» ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону України. 

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Очільник Міноборони зазначив, що на першому місці в списку побажань України стоїть система протиповітряної оборони Patriot.

За його словами, Швеція має у своєму розпорядженні чотири такі системи, але міністр не може ні обіцяти, ні виключати можливості надання чогось українській обороні.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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