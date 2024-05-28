Українські школярі використовуватимуть у навчальному процесі штучнмй інтелект, VR-технології, Minecraft та "Убер-Школу".

Про це повідомила пресслужба Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

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Українські учні навчатимуться за допомогою новітніх технологій

Для надання доступу до освіти в умовах війни Міністерство освіти і науки України разом із міжнародними партнерами розбудовують мережу Цифрових Освітніх Центрів. Як зазначається, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Асоціація інноваційної та цифрової освіти вже відкрили шістнадцять Цифрових Освітніх Центрів (DLC) у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

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Головним завданням центрів стало забезпечення навчання 16 000 школярів, які не мають доступу до офлайн навчання у прифронтових та деокупованих громадах.

"У кожній громаді, де працює DLC, впродовж року навчатимуться учні 1-11 класів – першочергово ті, хто має обмежений доступ до освіти та потребує додаткової підтримки у навчанні та психоемоційної підтримки, наприклад, діти з інвалідністю або внутрішньо переміщені діти. Загалом планується охопити 16 000 школярів", – повідомив координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ Анатолій Ігнатович.

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Фото: пресслужба Асоціації інноваційної та цифрової освіти

Як запевняють організатори, у DLC учні зможуть безкоштовно скористатися такими опціями:

За допомогою Штучного Інтелекту визначити, які предмети та теми зі шкільної програми їм потрібно надолужити; Навчатись за допомогою інтерактивних уроків; Проходити практичні та лабораторні роботи з технологіями віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності; Надолужувати освітні втрати за допомогою застосунку "Убер-Школа"; Набувати навички, що мають попит у XXI столітті, завдяки "Урокам для успішного життя"; Розважатись із користю зі спеціальною освітньою програмою "Minecraft"; Визначити рівень володіння та опанувати українську й англійську мови; Отримати психоемоційну підтримку; Сформувати Паспорт Здібностей до 1 000+ сучасних професій і визначити професію мрії та побудувати індивідуальну траєкторію навчання та кар’єри.

Фото: пресслужба Асоціації інноваційної та цифрової освіти

"Наша команда прагне не просто відкрити Цифрові Освітні Центри, а зробити з них справжні освітні хаби для дітей, підлітків та їхніх батьків у громадах, які найбільше потерпають від війни, де б їм було цікаво та корисно, а мешканці громад захотіли би приходити знову і знову", – пояснює Виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.