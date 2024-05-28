Цими вихідними Олег Скрипка – легенда українського року та відомий фольклорист відсвяткував свій день народження великим концертом на найбільшій рок-сцені України у концертному залі Stereo Plaza.

Великий ювілейний концерт Олега Скрипки

У ньому взяли участь Національний Академічний Оркестр Народних Інструментів України, гурт ВВ, дитячий фольклорний ансамбль "ЗЕРНЯТКО" та театр-студія індійського народного танцю "НАКШАТРА".

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Олег Скрипка відіграв двогодинну програму з творів в різнобарвних стилях, притаманних творчості музиканта. Виступ став свого роду ретроспективою по музичній творчості митця та містив як і популярні пісні, що були написані ще наприкінці 1980-х років, так і нові.

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Прозвучали улюблені бестселери "Весна", "День народження", "Танці", "“Країна Мрій". Також пролунала "У Клубі Рок" – перша у світі україномовна рок-пісня і перша рок-пісня, де звучить баян у виконанні Скрипки, український козак-блюз "Катерина", барокова "Шалена зірка", джепеніз-укро рок "Чіо Чіо Сан", український етно блюз "Ой Ходить Сон". Вперше в новому звучанні з НАОНІ була виконана казково-фантазійна пісня "Диво" з альбому ВВ "Чудовий Світ" та езотерично-містична, написана в 1988 році у стилі сатсанг з вчителем "Розмова з Махатмою".

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Фото: пресслужба Олега Скрипки

Спеціальними гостями концерту стали колеги по сцені, музиканти-військовослужбовці та друзі Олега: Сергій "Фома" з гурту "Мандри", Олександр Положинський, Євген Рогачевський – гітарист гурту ВВ, військовий, який повернувся з фронту пораненим і зараз перебуває на лікуванні, Тарас Компаніченко – кобзар, Шевченківський лауреат, Юрій Журавель – художник та лідер гурту "От Вінта".

Під акомпанемент НАОНІ музиканти разом виконали марш Нової Армії "Зродились ми великої години".

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"Країна мрій" 2024 – що відомо

Також під час концерту Олег Скрипка анонсував проведення у червні Міжнародного Фестивалю етнічної музики Країна Мрій, якому цього року виповнюється 20 років.

"Країна Мрій" - найбільший етнофест та найдавніший музичний фестиваль, що безперервно проходить в Україні з 2004 року.

Ювілейний фестиваль пройде на території Національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка та триватиме три дні у вихідні з 21 по 23 червня.

Ювілейний фестиваль пройде під гаслом «20 років простір волі!».

«Країну Мрій» відбудеться у форматі затишного родинного свята. Раніше Олега Скрипки наголошував на тому, що на захід хочуть залучити більше молоді.

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Під час фестивалю для потреб армії Благодійний фонд Олега Скрипки «Країна Мрій» буде проводити спеціальні збори, аукціони, інші активності.

Зазначимо, що у програмі етнофесту - виступи українських та закордонних виконавців різних музичних жанрів.

Також заплановані майстер-класи, виставки мистецтва, театральні постановки, покази та багато інших активностей.