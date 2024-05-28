На 64-му році життя помер засновник та керівник інформаційної агенції «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко, повідомили на сайті агенції.

«Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок», - йдеться в повідомленні.

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Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у місті Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету.

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Працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету (1987-1990 рр.), кореспондентом, редактором відділу газети «Орієнтир Діп» (1990-1992 рр. ), головним редактором агентства «Харків-новини» (1992 р), президентом агентства «Інтерфакс-Україна» (1992-1998 рр.), заступником глави (1991 р.) та консультантом (2001 р.) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998-2001 рр); від 2003 року — генеральний директор «Інтерфакс-Україна».