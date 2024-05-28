Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що російська розвідка посилила активність та гібридні дії в країнах НАТО з метою підриву здатності країн-членів Альянсу надавати підтримку Україні.

Про це він заявив журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі міністрів оборони, передає Укрінформ.

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Росія активізувала розвідку у країнах НАТО

"Ми стали свідками кількох арештів в різних країнах-членах НАТО людей, яких звинувачують у підпалах, диверсіях. Це, звичайно, юридичні процеси, які тривають. Але я можу сказати, що ми спостерігаємо посилення активності російської розвідки в усьому Альянсі. Тому ми посилили нашу пильність", - прокоментував Столтенберг питання про підпали та акти диверсій в країнах НАТО в останній час, за якими може стояти Росія.

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Більше по темі Парламент Швейцарії схвалив висилку російських шпигунів Напередодні Глобального саміту миру швейцарська влада посилила заходи проти агентів російської розвідки.

Генсек НАТО зазначив, що "у нас є власні служби, які дуже уважно стежать за тим, що роблять росіяни". За його словами, важливо також, що країни на національному рівні вживають заходів шляхом арештів та судових процесів, які зараз розпочались у Великій Британії, Німеччині, Польщі та інших країнах.

"Це просто демонструє, що ми маємо бути підготовленими. Ми повинні бути готові. І нам потрібно ділитися розвідданими. Ми повинні обмінюватися інформацією для протидії цим різним видам гібридної діяльності, спрямованої на підрив здатності країн-членів НАТО надавати підтримку Україні", - заявив Столтенберг.

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Шпигуни РФ у країнах НАТО - що відомо

У Німеччині ексофіцера визнали винним у шпигунстві та передачі інформації російській розвідці. Його засудили до трьох з половиною років ув'язнення.

У Румунії російського дипломата оголосили персоною нон грата. У МЗС Румунії повідомляли, що дипломата депортували "у зв’язку з діяльністю, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини". Зазначалося, що справа пов'язана зі шпигунством.

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Влада Чехії планувала депортувати уродженця Росії, який мешкає в Чехії майже 20 років, оскільки він має зв'язки з російським ФСБ та може нести загрозу для країни.

Правоохоронці у Великій Британії висунули обвинувачення чоловіку, який допомагав російській розвідці. Обвинувачення стосується дій, які можна схарактеризувати як «суттєву допомогу іноземній розвідці у здійсненні діяльності, пов'язаної з Великою Британією».