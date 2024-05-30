Сьогодні однією з багатьох міжнародних організацій, присутніх в Україні, є Консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні), яка має вирішальне значення для майбутнього України. Місія була створена у 2014 році після Революції Гідності, яка значною мірою була протестом проти зловживань з боку силових структур. Тоді український уряд звернувся до ЄС із проханням допомогти реформувати органи державної безпеки та правоохоронні процедури, щоб відновити національну та міжнародну довіру.

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У 2023 році мандат КМЄС суттєво скоригували з огляду на агресивну війну Росії, так само як і статус України як кандидата на вступ до ЄС. Відтак, КМЄС консультує український уряд щодо реформ у сфері безпеки, які сприятимуть вступу України до ЄС, а також долучається до розслідувань воєнних злочинів на територіях, звільнених від російської окупації.

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Таким чином, КМЄС покликана консультувати Міністерство внутрішніх справ та Національну поліцію України у розробці нових процедур безпеки та імплементації нових правил у слідчій та правоохоронній системі України. Метою місії є створення ефективної поліції, яка забезпечуватиме верховенство права та поважатиме права людини і громадянські права.

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Kyiv Post узяв інтерв'ю у голови КМЄС, данського дипломата Рольфа Холмбо.

Пане Холмбо, негативний імідж України за кордоном, зумовлений високим рівнем корупції та низькою ефективністю правоохоронних органів, є критично важливим з точки зору міжнародних інвестиційних планів щодо післявоєнної відбудови країни. Тому завдання вашої місії є особливо цінним для її майбутнього відновлення.

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Яким чином КМЄС визначає пріоритети своєї консультативної діяльності в Міністерстві внутрішніх справ та Національній поліції України?

Ми в Консультативній місії ЄС в Україні визначаємо стратегічні пріоритети консультативних зусиль, спрямованих на досягнення цілей Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки (КСП). Ми тісно співпрацюємо з Європейською Комісією та Представництвом Європейського Союзу в Україні і стратегічно підтримуємо розробку КСП та Плану дій з його реалізації. Ми зосереджуємо наші зусилля на підтримці підвищення операційної ефективності та надаємо консультації щодо правових та процедурних реформ. Ключовим елементом є сприяння інтеграції цифрових технологій у правоохоронні органи. Це спрямовано на приведення української практики у відповідність до європейських стандартів, з чітким акцентом на боротьбу з корупцією та посилення підзвітності, прозорості, дотримання верховенства права та поваги до прав людини.

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Для того, щоб Україна швидко просувалася на шляху до вступу в ЄС, План дій КСП повинен мати чіткі часові рамки та критерії вимірювання, а також сильний антикорупційний фокус. Але ми також повинні враховувати контекст війни і те, що правоохоронні органи, задіяні на фронті або на звільнених територіях, стикаються з істотними новими викликами.

Як КМЄС посилює спроможність України у боротьбі з організованою злочинністю та у вдосконаленні інтегрованого управління кордонами, особливо у сфері протидії транскордонній злочинності та сприяння прикордонному руху і торгівлі?

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Для нас ключовим завданням є підтримка України у стратегічному вдосконаленні системи інтегрованого управління кордонами (ІУК) відповідно до вимог Шенгенського законодавства та Митного союзу ЄС. На прохання Офісу Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, місія надає консультації щодо Стратегії та Плану дій з ІУК, підтримуючи розробку обох документів з акцентом на інтеграцію в ЄС та імплементацію Шенгенського законодавства. КМЄС також сприяє зміцненню потенціалу прикордонних відомств у сфері кримінального аналізу та оцінки ризиків, що дозволяє здійснювати прикордонний нагляд та перевірки.

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Одразу після повномасштабного вторгнення у 2022 році КМЄС стратегічно сприяла впровадженню ініціативи «Коридори солідарності», яка відіграла важливу роль у збереженні потоку українського експорту на ринки Європи та світу, а також надала суттєву підтримку для надходження критичної допомоги в Україну.

Ми будемо значно посилювати наше партнерство з українськими правоохоронними органами для боротьби з організованою злочинністю та контрабандою в усіх її проявах. Ми підтримуємо розбудову потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у тісній співпраці з відповідними інституціями ЄС.

Створення Координаційного центру з інтегрованого управління кордонами у квітні 2024 року є значним кроком вперед і покращує обмін інформацією та оперативну координацію між відповідальними українськими відомствами.

Завдяки таким ініціативам, як Українсько-Румунська Робоча група з митних питань, були відкриті два нові пункти перетину кордону, був розроблений Генеральний план розвитку прикордонної інфраструктури, а також були впроваджені системи попереднього обміну інформацією та раннього попередження, що сприяло підвищенню безпеки кордону та ефективності торгівлі.

Як КМЄС вимірює ефективність та вплив своєї консультативної діяльності на підвищення довіри громадськості до української поліції та органів безпеки?

Ми у Європі знаємо, що довіра між населенням і державними установами має важливе значення для побудови демократичного та процвітаючого суспільства. Ми застосовуємо ретельний підхід до оцінки довіри населення до правоохоронних органів, а також для того, щоб краще зрозуміти, як ми можемо сприяти зміцненню довіри. За останні чотири роки ми провели чотири загальнонаціональні та регіональні опитування. Використовуючи змішані методи дослідження, ми отримуємо комплексне уявлення про фактори, що впливають на громадську думку.

Яким чином КМЄС сприяє реформуванню органів безпеки та розвідки України, зокрема, в частині міжнародного співробітництва та демократичного контролю?

Зосередження мандатів служб безпеки та розвідки на їхніх відповідних функціях має вирішальне значення для побудови ефективного сектору цивільної безпеки. СБУ, наприклад, є основним відомством, яке займається контррозвідкою та боротьбою з тероризмом. Це дозволяє іншим відомствам нарощувати свої компетенції, наприклад, у боротьбі з корупцією та економічними злочинами. Створення механізмів внутрішнього контролю всередині відомств і розбудова реального демократичного контролю над службами безпеки та розвідки має вирішальне значення для підтримки системи стримувань і противаг, яка є фундаментальною для будь-якого демократичного суспільства.

У 2018 році КМЄС та інші міжнародні партнери підтримали розробку рамкового Закону «Про національну безпеку», який повністю визначив модель сектору безпеки та демократичного контролю в Україні. Цей закон передбачив створення нового парламентського комітету з нагляду за правоохоронними та розвідувальними органами спеціального призначення, в тому числі СБУ. Ухвалення Закону «Про розвідку» у 2020 році стало ще одним важливим законодавчим кроком на шляху до забезпечення більшої підзвітності та прозорості відповідно до принципів та найкращих практик ЄС. Місія готова надати оперативну підтримку у створенні нового окремого комітету у Верховній Раді з наглядовими повноваженнями над органами безпеки та розвідки. Ефективний парламентський нагляд, у тому числі з боку профільного комітету, має важливе значення для реформи СБУ і є ключовим елементом на шляху до створення служби, що користується широкою суспільною довірою.

Під час війни ми також підтримуємо інтеграцію українських служб безпеки та розвідки до європейської безпекової спільноти.

Які ініціативи КМЄС реалізовує для підтримки територій, звільнених від російської окупації, у сфері правоохоронної діяльності та безпеки?

Українські правоохоронні органи стикаються з серйозними викликами на територіях, звільнених від російської окупації, і це вимагає негайної уваги. Національна поліція разом із Національною гвардією є одними з тих, хто першими реагує на виклики, пов'язані зі стабілізацією та відновленням правопорядку в цих громадах після того, як зміщується лінія фронту. Перед ними стоять складні завдання, що виходять за рамки їхніх звичайних правоохоронних функцій, і вони стикаються зі значними проблемами, зокрема, зі зруйнованою інфраструктурою, нестачею базового обладнання та персоналу, а також постійною загрозою мінування та обстрілів.

КМЄС спиратиметься на спільну міжвідомчу концепцію підтримання стабільності. Вона забезпечить тренінги для всіх рівнів командування. І насамкінець, що не менш важливо, КМЄС підтримає створення української програми підготовки офіцерів органів внутрішніх справ, які служитимуть на звільнених та прилеглих територіях.

Навчальні програми охоплюють широкий спектр тем, зокрема розслідування міжнародних злочинів, тактичну медицину, психологічну підтримку та стратегічні комунікації. Крім того, навчальні візити до таких установ, як Блю Хейвен у Роттердамі, Нідерланди, та Центр передового досвіду для підрозділів поліції стабільності у Віченці, Італія, дають можливість отримати цінні знання та досвід.

Діяльність КМЄС на звільнених територіях включає передачу необхідного спорядження, такого як ІТ-обладнання, засобів радіозв'язку, транспортних засобів, медичних наборів та обладнання для проведення криміналістичних експертиз.

Як КМЄС посилює спроможність українських органів розслідувати та переслідувати міжнародні злочини, такі як воєнні злочини та злочини проти людяності?

Спеціальний компонент КМЄС з протидії міжнародним злочинам складається з експертів у сфері розслідувань, судового переслідування, а також фахівців у таких ключових галузях, як OSINT та криміналістика. Серед наших ключових партнерів – Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, а також відомства, відповідальні за розслідування міжнародних злочинів, такі як Служба безпеки України та Національна поліція України.

КМЄС консультує щодо законодавчих змін, спрямованих на приведення правової бази у відповідність до міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права, а також щодо можливих регуляторних та структурних змін у сфері кримінального переслідування/судового розгляду міжнародних злочинів.

КМЄС посилює спроможність українських органів прокуратури та слідства розслідувати та здійснювати судове переслідування у справах, пов'язаних з міжнародними злочинами. Це досягається шляхом проведення цільових тренінгів з міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, використання матеріалів з відкритих джерел та застосування спеціальних слідчих навичок, необхідних для розслідування воєнних злочинів.

Як один із виконавців Дорадчої групи з розслідування тяжких воєнних злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), яка є центральним об'єднанням США, Великої Британії та ЄС на підтримку України, КМЄС надає стратегічні консультації, проводить аналіз та ділиться найкращими практиками у сфері розслідування та судового переслідування міжнародних злочинів.

КМЄС прагне допомогти прокурорам і слідчим ефективно проводити масштабні розслідування, із забезпеченням дотримання прав людини та міжнародних стандартів.

Чи можете ви навести приклади успішних реформ або ініціатив, реалізованих за консультативної підтримки КМЄС?

За 10 років своєї присутності в Україні КМЄС зробила значний внесок у низку успішних реформ та ініціатив. Зокрема, наша підтримка відіграла важливу роль у реформуванні Національної поліції, що призвело до помітного зростання довіри з боку громадськості – разючий контраст із ситуацією десятирічної давнини. Крім того, наші зусилля були зосереджені на реформі прокуратури, спрямованій на перетворення Генеральної прокуратури на більш надійну, незалежну та прозору інституцію, якій більше довіряють.

КМЄС також сприяла створенню Державного бюро розслідувань, де ми підвищили професіоналізм його співробітників та модернізували технічну інфраструктуру. Крім того, наша співпраця з Міністерством внутрішніх справ призвела до створення сервісних центрів МВС, які тепер надають більш ефективні послуги населенню по всій Україні.

У майбутньому КМЄС продовжуватиме підтримувати зусилля зі стабілізації ситуації на постраждалих від війни територіях, співпрацювати з ЄС та міжнародними партнерами у питанні притягнення до відповідальності за міжнародні злочини, а також надавати практичну підтримку та консультації нашим українським партнерам. Попереду ще багато роботи, і КМЄС продовжуватиме докладати зусиль для сприяння процесам реформ в Україні, її інтеграції до ЄС та післявоєнного відновлення.