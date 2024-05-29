У 2023 році кількість страт зросла до найвищого рівня за майже десятиліття через різке збільшення на Близькому Сході.

Про це повідомляють у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

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У 2023 році відбулося 1153 страти

"Величезний сплеск зареєстрованих страт стався насамперед через Іран. Іранська влада продемонструвала повну зневагу до людського життя та збільшила кількість страт за злочини, пов’язані з наркотиками, ще більше підкреслюючи дискримінаційний вплив смертної кари на найбільш маргіналізовані та збіднілі громади Ірану", – пояснила генеральний секретар Amnesty International Агнес Калламар.

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Як зазначається, 1153 страти – найвищий показник, який Amnesty International зафіксувала з 2015 року, коли було страчено 1634 особи. Незважаючи на це збільшення, кількість країн, які виконали страти, досягла найнижчого показника, зареєстрованого Amnesty International.

"Незважаючи на невдачі, які ми спостерігали цього року, особливо на Близькому Сході, країни, які все ще виконують страти, стають все більш ізольованими", – наголосили в організації та додали: "Ми будемо продовжувати, доки не покінчимо зі смертною карою".

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За даними Amnesty International, до п’ятірки країн із найбільшою кількістю страчених у 2023 році увійшли Китай, Іран, Саудівська Аравія, Сомалі та США. На Іран припадає 74% усіх зареєстрованих страт, а на Саудівську Аравію – 15%.

В Ірані влада посилила застосування смертної кари, щоб вселити страх у населення та зміцнити владу, проводячи страти по всій країні. Щонайменше 853 людини було страчено, що на 48% більше порівняно з 2022 роком. Страти непропорційно вплинули на етнічну меншину Ірану Белучі, на яку припадає 20% зареєстрованих страт. Щонайменше 24 жінки та п'ятеро дітей були страчені.

У Росії влаштували "суд" над 22 українськими військовополоненими

Нагадаємо, що в червні 2023 року на півдні Росії у середу відбувся "суд" над військовими, які захищали Маріуполь і потрапили у ворожий полон у травні 2022 року.

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Про це писало Associated Press.

Як зазначалося, окупаційна влада так званої "Донецької народної республіки" заявляла, що за законами самопроголошеної республіки бійцям полку "Азов" загрожує смертна кара.