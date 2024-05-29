КНДР запускає кулі зі сміттям s гноєм на прикордоні райони Південної Кореї у відповідь на листівки з закликом повалити режим у Пхеньяні.

Про це повідомило видання Yonhap із посиланням на південнокорейських військових.

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Північна Корея запускає до Південної Кореї кулі зі сміттям

"За даними Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), з вечора вівторка повітряні кулі перетнули кордон і впали в різних місцях по всій країні, досягнувши аж південно-східної провінції Південний Кьонсан, і розкидали відходи, коли падали на землю", – зазначили у виданні.

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За даними Yonhap, повітряні кулі несли сміття й відходи - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття та навіть гній. Військові зібрали предмети для детального аналізу.

"Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право і серйозно загрожують безпеці нашого народу", – заявили в JCS і додали: "[Ми – ред.] суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити свій нелюдський і вульгарний акт".

Також у неділю Північна Корея заявила, що розкидає "кургани макулатури та бруду" над прикордонними районами Південної Кореї в межах акції "зуб за зуб" у відповідь на розповсюдження листівок проти Пхеньяна.

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JCS порадила мешканцям цих районів не чіпати такі предмети і повідомляти найближчі військові або поліцейські органи, якщо вони виявлять їх.

Південна Корея хоче запустити супутники-шпигуни для моніторингу КНДР

До 2030 року Південна Корея планує вивести на навколоземну орбіту до 60 малих і мікророзмірних розвідувальних супутників для моніторингу загроз із боку КНДР.

Про це повідомляв Укрінформ.

Як зазначалося, з 2025 року й упродовж наступних п’яти років корейські військові планують запустити від 10 до 20 малих розвідувальних супутників і приблизно 40 мікросупутників на доповнення до п’яти розвідувальних космічних апаратів середнього розміру. Програма виведення апаратів на навколоземну орбіту реалізується вже зараз.