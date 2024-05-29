Швеції надасть Україні новий рекордний пакет військової допомоги на суму 13,3 мільярдів шведських крон (1,16 млрд євро).
Про це повідомляє міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х (колишній Twitter).
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Швеція надсилає новий 16-й пакет допомоги для ЗСУ
"Швеція надасть новий військовий пакет для посилення протиповітряної оборони України. 16-й пакет найбільшим шведським пакетом військової допомоги, на суму 1,16 мільярда євро", – заявив Йонсон.
Як зазначив міністр оборони, літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890 забезпечать Україну новими можливостями проти повітряних і морських цілей. В України посилиться здатність ідентифікувати цілі на великій відстані. Шведський уряд також передасть ракети AMRAAM [класу "повітря" – "повітря" – ред.].
Окрім ракет та літаків Швеція передасть Україні весь свій запас бронетранспортерів PBV 302 для формування нових бригад.
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"Швеція також надасть артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше наданої техніки. Швеція поставить надлишки іншої техніки зі складів Збройних сил, обслуговуватиме раніше передану шведську техніку, надаватиме фінансову підтримку коаліціям, а також фондам і тимчасовим ініціативам, щоб забезпечити швидку та масштабну закупівлю техніки для України", – додав Йонсон міністр.
За словами Йонсона, у пакеті посилять командно-контрольний потенціал України шляхом передачі терміналів із підпискою на супутниковий зв’язок.
Just announced: Sweden will donate a new military capability to strengthen Ukraine’s air defence. Package 16 will be the largest 🇸🇪 military aid package yet at €1,16bln. Sweden will donate Airborne Surveillance and Control aircraft (ASC 890) to 🇺🇦. (1/6) pic.twitter.com/iRqGeQE9oJ— Pål Jonson (@PlJonson) May 29, 2024
Британія відправила Україні рекордний пакет допомоги
Нагадаємо, що 11 травня своєю чергою Британія надіслала новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
Про це повідомлялося в повідомленні британського оборонного відомства.
Як зазначалося, разом із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія передає життєво важливе обладнання: 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky.