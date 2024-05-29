Швеції надасть Україні новий рекордний пакет військової допомоги на суму 13,3 мільярдів шведських крон (1,16 млрд євро).

Про це повідомляє міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х (колишній Twitter).

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Швеція надсилає новий 16-й пакет допомоги для ЗСУ

"Швеція надасть новий військовий пакет для посилення протиповітряної оборони України. 16-й пакет найбільшим шведським пакетом військової допомоги, на суму 1,16 мільярда євро", – заявив Йонсон.

Як зазначив міністр оборони, літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890 забезпечать Україну новими можливостями проти повітряних і морських цілей. В України посилиться здатність ідентифікувати цілі на великій відстані. Шведський уряд також передасть ракети AMRAAM [класу "повітря" – "повітря" – ред.].

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Окрім ракет та літаків Швеція передасть Україні весь свій запас бронетранспортерів PBV 302 для формування нових бригад.

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"Швеція також надасть артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше наданої техніки. Швеція поставить надлишки іншої техніки зі складів Збройних сил, обслуговуватиме раніше передану шведську техніку, надаватиме фінансову підтримку коаліціям, а також фондам і тимчасовим ініціативам, щоб забезпечити швидку та масштабну закупівлю техніки для України", – додав Йонсон міністр.

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За словами Йонсона, у пакеті посилять командно-контрольний потенціал України шляхом передачі терміналів із підпискою на супутниковий зв’язок.