Уряд Литви схвалив підготовлену Міністерством фінансів країни постанову про виділення п'яти мільйонів євро на підтримку освітньої галузі України.

Про це повідомила пресслужба кабміну Литви.

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Влада Литви схвалила передачу 5 млн євро на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні

Виділені кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованих шкіл і дитсадків в Україні, а також обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.

«Оскільки війна Росії проти України триває, ми повинні допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важливою є можливість здійснювати виховання молодого покоління навіть у воєнний час, забезпечуючи навчання дітей, незважаючи на постійний ризик авіаударів», – пояснила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

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Про цю підтримку освітнього сектору України було оголошено під час її візиту до Києва в березні цього року.

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Підтримка Литви буде перерахована на рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки України в НБУ. Кошти, зібрані на цьому рахунку, спрямовуються на відновлення пошкоджених/зруйнованих внаслідок бойових дій навчальних та наукових закладів, придбання засобів навчання та комп’ютерної техніки, модернізацію науково-інноваційної інфраструктури, підтримання інтернету, забезпечення безпечного освітнього середовища.

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Литва допомагає Україні – що відомо

Литва відправила Збройним силам України боєприпаси, антидрони, БПЛА, генератори та розкладні ліжка у рамках безперебійної військової підтримки України.

У 2024 році Литва вже поставила Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, комплекти теплого одягу та обладнання, необхідне для зимового сезону, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос» та інше військове забезпечення.

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Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже сягнула мільярда євро. При цьому військова підтримка склала близько 616 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро.

Також уряд Литви повідомляв про готовність відправити власнихі військових до України для навчання українських.