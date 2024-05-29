Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Ірину Фаріон поновлюють на посаді професорки кафедри української мови

"Суд постановив поновити Фаріон Ірину Дмитрівну на посаді професора кафедри української мови НУ "Львівська політехніка" з 24 листопада 2023 року. Стягнути з Національного університету "Львівська політехніка" на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 24 листопада 2023 року по 29 травня 2024 року в розмірі 123 тисячі 927 гривень 27 копійок. Стягнути з НУ "Львівська політехніка" судовий збір у розмірі 5782 грн 17 копійок", – повідомила суддя.

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Водночас начальник юридичного відділу Львівської політехніки Андрій Мороз зазначив, що рішення про звільнення Фаріон було правомірним.

За його словами, наказ про розірвання трудового договору був виданий на підставі документів, поданих ректоратом. Ректорат уповноважений приймати відповідні рішення, тому через її висловлювання про російську мову серед військовослужбовців університет ухвалив рішення, що ці наративи принижують їхню честь і гідність.

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Як зазначається, постанова апеляційного суду вступає в дію з моменту проголошення, але ще може бути оскаржена в касаційній інстанції.

Суддя Львівського апеляційного суду запропонувала мирову угоду

Нагадаємо, що після початку розгляду судової справи 9 травня суддя зупропонувала мирову угоду про поступки.

Про це повідомляв Укрінформ.

Однак Ірина Фаріон наголосила, що стоятиме на своєму.

"Немає миру там, де є війна, його треба виграти", – заявила вона.