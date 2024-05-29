Президент Росії Владімір Путін 28 травня спотворив українську Конституцію та законодавство з метою подальшого просування інформаційної операції Кремля.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Путін заявляє про "нелегітимність" Зеленського

Як зазначають аналітики ISW, 28 травня під час прес-конференції в Ташкенті Путін заявив, що українська Конституція передбачає розширення повноважень Верховної Ради, але "нічого не говорить про розширення повноважень президента".

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"Хоча український закон про воєнний стан забороняє вибори президента під час воєнного стану, в якому Україна перебувала один місяць у 2018 році і перебуває після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, "це не означає, що [повноваження президента України] тривалі", – пояснили слова Путіна в Інституті.

Також Путін зазначив, що в Україні залишилася "єдина легітимна влада", тобто Верховна Рада і її голова. На його думку, "якби [Верховна Рада – ред.] хотіла провести президентські вибори, то закон про воєнний стан був би скасований... і вибори були б".

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"Верховна Рада не несе відповідальності за скасування воєнного стану, але й Президент України юридично не може скасувати воєнний стан, поки Росія продовжує атакувати Україну і становить небезпеку для незалежності та територіальної цілісності України, як це явно є ", – наголосили в ISW.

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Звинувачення Путіна містять специфічний юридичний жаргон і посилання – значною мірою некоректні або вирвані з правового контексту – на текст української Конституції та законів, як пояснили в Інституті.

"Той факт, що офіційні особи Кремля останнім часом детально популяризували ці наративи на заходах в інших країнах і у великих західних виданнях, свідчить про те, що ця інформаційна операція Кремля в основному спрямована на іноземну – переважно західну – аудиторію", – зазначили аналітики.

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Президент України буде легітимним до обрання наступного очільника країни

Володимир Зеленський не втратить свою легітимність, оскільки повноваження президента тривають до обрання наступного.

Про це заявляв міністр юстиції України Денис Малюська, як передавав Укрінформ.

За його словами, треба очікувати "багато шуму і крику", особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участі України і тому досить "незграбно повелись" щодо відповідних прописаних норм.