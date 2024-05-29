У перехопленій телефонній розмові, оприлюдненій Службою безпеки України (СБУ) у середу, 29 травня, російський штурмовик описав нищівні атаки українських FPV-дронів і значні втрати російських військ на Харківському напрямку.

За релізом СБУ, штурмова рота російських військ під Куп'янськом, що на Харківщині, потрапила під масований удар FPV-дронів.

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"Спецназівці Центру спецоперацій "А" СБУ разом із побратимами із Сил оборони України щодня знищують окупантів, які намагаються прорвати фронт на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

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СБУ опублікувала радіоперехоплення розмови російського штурмовика з його матір'ю. З нього випливає, що російські сили перебувають під постійним вогнем українських захисників, тому змушені ховатися у "норах".

На Харківщині солдати РФ ховаються від FPV-дронів у "норах"

У розмові з матір'ю солдат каже: "Нас виводять днями, тому що від нас нічого не залишилося. 126 (людей) має бути. А там залишилося - ні*уя. Тому що тут *изда що було".

Більше по темі СБУ затримала інформаторку, яка передавала РФ інформацію про ЗСУ під Слов’янськом Вона обходила прифронтову місцевість, де намагалася виявити локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ.

Потім на тлі чути гомін і серію вибухів. Російський військовий пояснює, що над ним та його побратимами щойно пролетів дрон-камікадзе: "Бля*ь, мало не обі*рався на*уй. Це така *уйня, яка літає та вибухає на*уй, техніку руйнує".

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"Ми ось зараз сховалися, на*уй! Я всі молитви, на*уй, читав. Це саморобний такий дрон і в ньому вибухівка, на*уй, напхана. Він не скидає (боєприпас), а сам врізається у техніку. Якщо він уї*е, це *изда буде", - наголошує він.

Мати цікавиться у росіянина, чи можливо якось збити цей дрон, на що він відповідає негативно, адже швидкість БПЛА, за його словами, становить 120 км на годину.

Російські солдати п'ють сечу замість води

На питання матері, чи перебувають вони в укритті, російський штурмовик відповідає: "Мамо, тут люди сидять без води 9 днів. Вони сечу свою п'ють. Для мене тазик води - це вже радість буде."

За його словами, він та інші російські військові живуть у норах, які знаходяться у залишках лісу, і в яких можна знаходитися лише сидячи.

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"І ось там спиш, б'єшся з неї, у ній їси, там і сортир. Як назвати це укриттям?" - каже російський солдат.

"За дві ночі ми поспали може годину. Тільки очі прикриєш, якась *уйня на*уй і боїшся спати. Знаєш, скільки у нас від роти залишилося? Чи то 63, чи то 73 у нас "300-х", і близько 10 людей "200-х", - підсумував росіянин.

Минулого року Kyiv Post взяв інтерв’ю у співробітниці українських спецслужб Марії [прізвище не розголошується], яка займалася прослуховуванням радіоперехоплень російських військових.

Вона розповіла про шокуючі речі, які почула за цей час. Водночас Росія регулярно заперечує зміст перехоплених дзвінків, опублікованих Україною, заявляючи, що вони фейкові. Однак Марія заперечує це твердження:

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"Усі вони справжні, навіть якщо можуть здатися божевільними. Іноді я сама не можу повірити у те, що чую, але маємо те, що маємо".