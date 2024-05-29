9 компаній із рейтингу потрапили до цьогорічного Індексу Опендатабота, як найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією. Більшість компаній зменшили штат від початку повномасштабної, але є такі, які збільшили кількість співробітників майже удвічі.

Про це повідомив Опендатабот.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Найбільші компанії України по кількості робітників – що відомо

У Києві найбільшим роботодавцем стала Укрзалізниця, яка мала у 2023 році понад 187 тисяч працівників. Водночас, як нагадали в Опендатабот, компанія скоротила кількість своїх працівників майже на 11%.

Advertisement

"Зменшення кількості співробітників пов’язане з кількома чинниками. Серед них тимчасова окупація територій, де діяльність компанії наразі призупинена, вимушена міграція та мобілізація співробітників. Близько 10,2 тисяч залізничників нині перебувають у лавах ЗСУ. У 2024 році Укрзалізниця зосереджується на створенні умов для збереження співробітників у компанії", – зазначила HR-директорка Укрзалізниці Олена Гавура.

На Дніпропетровщині найбільшою по кількості робітників стала компанія "АТБ-Маркет", яка має 44 094 співробітників.

Як зазначив Опендатабот, АТБ скоротила кількість працівників на 4,7 тисячі або на 10% від початку 2022 року.

Advertisement

"Компанія навчилася бути гнучкою, оперативно адаптовуватися та реагувати на зміну умов. Після початку повномасштабного вторгнення АТБ розширили співпрацю з локальними виробниками, підписавши понад 100 договорів з новими постачальниками, а також налагодила пряме постачання необхідного з Польщі, країн Балтії та Туреччини", – запевняють представники АТБ.

За даними Опендатабот, у Запорізькій області найбільшим роботодавцем стало АТ "МОТОР СІЧ" з 14,5 тисячами робітників, а на Полтавщині лідером стало ТОВ "ВИГІДНА ПОКУПКА" (мережа магазинів Аврора). Компанія має майже 12 тисяч співробітників. Ця компанія від початку повномасштабної війни збільшила свій штат майже вдвічі.

Advertisement

"В Аврорі ми розуміємо, як важливо не просто зберегти робочі місця, а й створити нові. Бо таким і має бути соціально відповідальний бізнес, особливо у непрості часи. Ми підтримуємо кожного, надаючи робочі місця, ми сплачуємо податки до місцевих бюджетів та бюджету країни, ми всією командою донатимо, ініціюємо та долучаємося до важливих зборів та соціальних проєктів", – пояснила директорка з людського капіталу мережі мультимаркетів "Аврора" Ольга Правда.

Компанії, що мають менше 10 000 співробітників

Своєю чергою на Київщині лідером серед масштабів кількості працівників стала компанія "Фора", в якій працюють близько 6,8 тис співробітників.

"Фора" продовжує створювати нові робочі місця для українців, відкривати нові магазини та розширювати свою географію присутності. У мережі є посади для людей з інвалідністю, у нас кар’єрно зростає молодь, а парттайм дає зручний графік для студентів, мам і людей старшого віку", – пояснила директорка з управління персоналом мережі магазинів "Фора".

Advertisement

Водночас ТОВ "ОККО-ДРАЙВ" є найбільшим роботодавцем на Львівщині, оскільки в компанії працюють 6,4 тисячі співробітників. На Вінниччині компанією-лідером за кількістю співробітників стала "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА", що має 6,3 тисячі працівників.

Найбільшим роботодавцем на Тернопільщині став завод кабельних мереж ТОВ "СЕ БОРДНЕТЦЕ -УКРАЇНА", в якому зареєстровані 4 тисячі робітників.

Аграрна компанія "НІБУЛОН" стала лідером у Миколаївській області – 3,7 тисячі працівників минулоріч, на Житомирщині – ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" (Мережа АЗК UPG) з 3,3 тисячами персоналу.

Advertisement

Завод "ФЛЕКСТРОНІКС ТЗОВ" став найбільшим за кількістю робітників на Закарпатті. Там працює більше 3 тисяч працівників.

Компанії з найменшою кількістю робітників серед регіонів, але з найбільшою в області

Найменшу кількість співробітників серед інших регіонів, проте найбільшу у своїй області мають ПРАТ "РІВНЕАЗОТ" у Рівненській області — 1,8 тисяч працівників та ТОВ "РОМА" у Чернівецькій — 959 співробітників.