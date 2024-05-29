Сьогодні вночі у Гданську загинули двоє українських підлітків віком 16 і 17 років.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця поліції Поморського воєводства Каріна Камінська.

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Двоє українських юнаків загинули у Польщі

“Обидві жертви є громадянами України”, – зазначила Камінська.

Вона додала, що підлітки родом із Запорізької області. До Польщі вони приїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Один із них мешкав у Вейгерово, а інший – у Гдині.

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Камінська повідомила, що поліція зараз встановлює всі обставини трагедії, зокрема, чому хлопці не зупинилися на вимогу поліції, а почали тікати на автомобілі, що й стало причиною трагедії. Вона зауважила, що поліція намагалася їх зупинити, оскільки автомобіль їхав уночі, а ближнє світло фар не було увімкнене. На вимогу поліції вони не зупинилися, а вдалися до втечі.

За словами речниці поліції, справою вже займається місцева прокуратура, яка встановлюватиме усі деталі справи. Наразі причина втечі загиблих від польських правоохоронців невідома.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що двоє молодих хлопців, які їхали автомобілем Audi A4, не зупинившись на вимогу поліції у Вейгерово, вдалися до втечі і на швидкості 150-160 км/год пересувалися вулицями Гдині, Сопота і Гданська.

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У Гданську 16-річний водій втратив керування над транспортним засобом і врізався в дерево. Водій загинув на місці ДТП, а пасажир у важкому стані був доправлений до лікарні, де помер.

18-річний українець загинув під час втечі від польської поліції

29 березня в Ополє 18-річний українець спробував втекти від поліції, яка намагалася його зупинити через порушення правил дорожнього руху. Під час втечі юнак на величезній швидкості врізався у придорожній стовп. Згодом він помер у лікарні.

Поліцейські світловими знаками наказували водієві зупинитися, але він проігнорував вимогу і продовжив рух у напрямку центру міста. Відтак поліцейські викликали підкріплення.