Національний банк України (НБУ) 29 травня презентував нову обігову пам’ятну монету “Державна спеціальна служба транспорту”.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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"Ця монета присвячена Державній спеціальній службі транспорту – військовому формуванню у складі системи Міністерства оборони України, що дбає про стійкість транспортної системи країни. Наразі її військовослужбовці забезпечують не лише безперебійну роботу транспорту в тилу, але й розмінування деокупованих територій, будівництво фортифікацій, охорону критичної інфраструктури та її відновлення", – йдеться в повідомленні.

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Дизайн монети “Державна спеціальна служба транспорту” - що відомо

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України. На реверсі монети по колу розміщені написи “Державна спеціальна служба транспорту” та гасло її військовослужбовців: “Незламні духом відновлять Україну!”. У центрі композиції рельєфно зображено емблему служби та схематичний міст, що символізує транспортну інфраструктуру України.

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Національний банк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети “Державна спеціальна служба транспорту” буде сформована в спеціально оформлені ролики. До ролика входитиме 25 монет “Державна спеціальна служба транспорту”. На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Державної спеціальної служби транспорту та схематичне зображення мосту, який символізує транспортну інфраструктуру України.

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Фото: НБУ

Тираж роликів – 20 тисяч штук. У інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку реалізація таких роликів обігових пам’ятних монет у сувенірному пакуванні розпочнеться з 30 травня 2024 року.

НБУ ввів у обіг пам’ятну монету на честь Дня Європи

Голова НБУ спільно з Головою Представництва ЄС в Україні Катаріною Матерновою презентували пам’ятну монету "День Європи".

"Україна святкує День Європи. І презентуючи сьогодні нову особливу монету, ми вкотре на повний голос говоримо і собі, й усім навколо, що Європа – наш дім, що європейські цінності – це наші цінності, що Україна – частина Європи", – зазначив Голова Національного банку Андрій Пишний.