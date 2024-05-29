Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна не висувала Києву жодних умов використання наданої їй зброї.

Про це вона заявила на пресконференції у Швеції, коментуючи дозвіл Україні бити по території РФ, пише "Європейська правда".

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Канада не забороняє Україні бити по Росії наданою зброєю

Жолі повідомила, що обговорила це "дуже важливе" питання з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстрьомом.

"Після цього ми вирушаємо [на міністерську зустріч] НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему", – заявила вона.

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Жолі додала, що Росія не має "червоних ліній", і тому "ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про оборону України, ми готові допомогти їм і показати, що попри те, що відбувається, ми на їхньому боці".

"І в Канади немає жодних умов для використання наданої Україні зброї, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", – наголосила міністерка.

Канада наклала санкції на причетних до торгівлі зброєю між РФ та КНДР

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомляла про запровадження санкції проти двох фізичних і шести юридичних осіб через причетність їх до торгівлі зброєю між Росією та Північною Кореєю.

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Санкції стосуються осіб, які сприяли незаконному транспортуванню зброї, зокрема балістичних ракет, із Північної Кореї до Росії.

Двоє фізичних осіб є керівниками російських підприємств військово-промислового комплексу, а підсанкційні юрособи – це російські судноплавні компанії, які брали безпосередню участь у транспортуванні зброї з Північної Кореї до Росії.