За його словами, внаслідок російських обстрілів пошкоджені 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі.

“Щонайменше 8 людей поранені — такі попередні наслідки обстрілів Лиману. Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто”, – поінформував Філашкін.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Російська окупаційна армія вдень тричі обстріляла Лиман у Донецькій області. Відомо про щонайменше 8 поранених людей.

РФ завдала понад 2 тисячі ударів по Донеччині

За 27 травня Росія 2358 рази обстріляла Донеччину за допомогою авіабомб, РСЗВ "Смерч", артилерії та дронів.

"Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів – 17 житлових будинків, заклади освіти, адмінбудівлі, підприємство, автотранспорт, критична інфраструктура", – поінформували в поліції.

За даними поліції, росіяни скинули на Лиман 4 авіабомби, а також обстріляли місто з РСЗВ "Смерч". Поранено двох мирних жителів, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, заклади освіти, адмінбудівлю, критичну інфраструктуру.

Дві авіабомби УПМБ Д-30СМ ворог скинув на Костянтинівку – пошкоджені три багатоквартирні і три приватні будинки, підприємство, адмінбудівля та цивільне авто.

Advertisement

У Калинівці росіяни вдарили FPV-дроном по приватному будинку, внаслідок чого загинула цивільна особа.

Внаслідок дронової атаки також поранено мешканця Верхньокам’янського.

"По Тарасівці російські війська випустили авіабомбу КАБ-250, пошкодили 5 приватних осель", – зазначили в поліції.