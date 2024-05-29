Російська окупаційна армія вдень тричі обстріляла Лиман у Донецькій області. Відомо про щонайменше 8 поранених людей.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
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Атака на Лиман - що відомо
“Щонайменше 8 людей поранені — такі попередні наслідки обстрілів Лиману. Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто”, – поінформував Філашкін.
За його словами, внаслідок російських обстрілів пошкоджені 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі.
На місці події працюють усі відповідальні служби.
РФ завдала понад 2 тисячі ударів по Донеччині
За 27 травня Росія 2358 рази обстріляла Донеччину за допомогою авіабомб, РСЗВ "Смерч", артилерії та дронів.
"Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів – 17 житлових будинків, заклади освіти, адмінбудівлі, підприємство, автотранспорт, критична інфраструктура", – поінформували в поліції.
За даними поліції, росіяни скинули на Лиман 4 авіабомби, а також обстріляли місто з РСЗВ "Смерч". Поранено двох мирних жителів, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, заклади освіти, адмінбудівлю, критичну інфраструктуру.
Дві авіабомби УПМБ Д-30СМ ворог скинув на Костянтинівку – пошкоджені три багатоквартирні і три приватні будинки, підприємство, адмінбудівля та цивільне авто.
У Калинівці росіяни вдарили FPV-дроном по приватному будинку, внаслідок чого загинула цивільна особа.
Внаслідок дронової атаки також поранено мешканця Верхньокам’янського.
"По Тарасівці російські війська випустили авіабомбу КАБ-250, пошкодили 5 приватних осель", – зазначили в поліції.