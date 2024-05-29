Після того, як очільник Міноборони Швеції розповів про призупинку з постачанням винищувачів Gripen, український посол у Стокгольмі Андрій Плахотнюк заявив, що Україна все ще хоче отримати ці бойові літаки.

Про це Плахотнюк сказав в інтерв'ю шведському агентству TT.

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Україні потрібні винищувачі Gripen

Український дипломат зазначив, що меседж президента Володимира Зеленського під час його візиту до Швеції в серпні минулого року залишається твердим і сьогодні.

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"Він чітко дав зрозуміти, що ми дуже зацікавлені в цій системі", – сказав посол, маючи на увазі Gripen.

"Нам потрібен Gripen, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи протиповітряної оборони. Нам потрібно все, щоб захистити життя українців", – додав Плахотнюк.

У Швеції зупинили план передачі Gripen українській армії

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що Швеція призупиняє плани щодо передачі Україні винищувачів Gripen, зосередившись на поставках винищувачів F-16. За його словами, країни, які входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою систем Gripen.

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«Інші країни коаліції наполегливо просили нас почекати із системою Gripen», - сказав Йонсон в інтерв'ю шведській агенції TT, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва. Про які саме країни йдеться, він не уточнив.

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«Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16», - зауважив Йонсон.