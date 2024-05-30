Ретельно добираючи слова, Держсекретар США Ентоні Блінкен «прочинив двері» до можливої зміни політики, яка не дозволяє бити американською зброєю по території Росії.
У середу, спілкуючись із журналістами в Молдові перед відльотом до Праги, де має відбутися зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, Блінкен сказав: «Ще однією визначальною рисою нашої підтримки України уже понад два роки є адаптація, залежно від того, як змінилися умови, як змінилося поле бою, як змінилися дії Росії з погляду того, як вона проводить свою агресію, ескалацію. Ми адаптувалися та пристосувалися, і я впевнений, що ми продовжуватимемо це робити».
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На запитання, чи підтримує він зміну політики [щодо заборони на використання американської зброї поза межами України], Блінкен відповів: «Ми на кожному кроці вносили необхідні корективи. Точно так само ми чинитимемо й надалі. Ми постійно прислухаємося, робимо висновки, та ухвалюємо необхідні рішення, щоб подбати, аби Україна й надалі могла ефективно оборонятися».
Росія збудувала нові ангари для літаків менш ніж за 300 км від українського кордону
У середу на веб-сайті українського онлайн медіа «Мілітарний» були опубліковані супутникові знімки 12 нових ангарів, збудованих у селі Маріновка у Волгоградській області менш ніж за 300 км від українського кордону. На знімках видно бомбардувальники Су-24 і винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Скоріш за все, ангари призначені для захисту літаків від дронів і ракет із касетними зарядами, хоча неясно, з яких матеріалів їх побудували і наскільки вони міцні. Однак аналітики «Мілітарного» зауважують, що ці ангари, наскільки можна судити зі знімків, не забезпечать «надійного захисту від уламків» тих же суббоєприпасів балістичних ракет ATACMS із касетним боєзарядами.
Ясно одне: ані супутники, ані будь-які інші засоби не покажуть, чи є в ангарі літак, чи ні.
Розбудова між 2022 та 2024 роками pic.twitter.com/9QHfuxSzs8— MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) May 29, 2024
Серед жертв удару по гіпермаркету в Харкові двоє підлітків
Наразі, після того, як рятувальники розібрали завали після удару Росії по гіпермаркету в Харкові 25 травня, відомо, що там загинули 19 цивільних, у тому числі двоє підлітків.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у соцмережах, що поліція ідентифікувала всі 19 знайдених тіл – 12 чоловічих і 7 жіночих. Серед них – 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка.
«Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також залучили кінологів — службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент», написав Клименко.
Фінляндія теж виступила за те, щоб Україна била по території Росії
У середу міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала в інтерв’ю виданню Uusi Suomi, що Україна має право завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю, отриманою від її країни.
За її словами, які цитує Укрінформ, країна, яка веде оборонну війну, може атакувати військові цілі на території Росії, якщо це необхідно для самооборони.
«Фінляндія не встановила жодних конкретних обмежень щодо своєї матеріальної допомоги Україні, але припускає, що її [допомогу] використовуватимуть відповідно до міжнародного права», — сказала Валтонен.
Фінляндія приєдналася до тих країн, особливо Балтійських, які не зважили на політику США, Німеччини, Бельгії та інших союзниць по НАТО, які бояться, що удари по російській території натівською зброєю призведуть до небажаної ескалації.
Однак генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 28 травня, що право України на самооборону включає удари по військових цілях на території Росії.
Московські сили продовжують просуватися на Харківщині
Інститут вивчення війни (ISW) написав у середу, що московські війська продовжили повільне просування в прикордонних районах на північному сході Харківської області силами піхоти і легкої техніки.
В результаті постійних штурмових дій російські підрозділи незначно просунулись у районі села Липці. Підтверджені фото- і відеоматеріали, опубліковані в середу, вказують на те, що сили окупантів просунулись у південно-східній частині села Глибоке, що північніше Липців і Харкова.
Командир одного з українських підрозділів повідомив про накопичення живої сили біля Глибокого, куди російська піхота дістається мотоциклами та квадроциклами. Блогери стверджують, що в районі Липців росіяни просунулись на 350 метрів.