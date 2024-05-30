Ретельно добираючи слова, Держсекретар США Ентоні Блінкен «прочинив двері» до можливої зміни політики, яка не дозволяє бити американською зброєю по території Росії.

У середу, спілкуючись із журналістами в Молдові перед відльотом до Праги, де має відбутися зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, Блінкен сказав: «Ще однією визначальною рисою нашої підтримки України уже понад два роки є адаптація, залежно від того, як змінилися умови, як змінилося поле бою, як змінилися дії Росії з погляду того, як вона проводить свою агресію, ескалацію. Ми адаптувалися та пристосувалися, і я впевнений, що ми продовжуватимемо це робити».

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На запитання, чи підтримує він зміну політики [щодо заборони на використання американської зброї поза межами України], Блінкен відповів: «Ми на кожному кроці вносили необхідні корективи. Точно так само ми чинитимемо й надалі. Ми постійно прислухаємося, робимо висновки, та ухвалюємо необхідні рішення, щоб подбати, аби Україна й надалі могла ефективно оборонятися».

Росія збудувала нові ангари для літаків менш ніж за 300 км від українського кордону

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У середу на веб-сайті українського онлайн медіа «Мілітарний» були опубліковані супутникові знімки 12 нових ангарів, збудованих у селі Маріновка у Волгоградській області менш ніж за 300 км від українського кордону. На знімках видно бомбардувальники Су-24 і винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Скоріш за все, ангари призначені для захисту літаків від дронів і ракет із касетними зарядами, хоча неясно, з яких матеріалів їх побудували і наскільки вони міцні. Однак аналітики «Мілітарного» зауважують, що ці ангари, наскільки можна судити зі знімків, не забезпечать «надійного захисту від уламків» тих же суббоєприпасів балістичних ракет ATACMS із касетним боєзарядами.

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Ясно одне: ані супутники, ані будь-які інші засоби не покажуть, чи є в ангарі літак, чи ні.