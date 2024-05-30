Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомили, що в ніч проти 30 травня спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) уразили два російські катери типу КС-701 “Тунець”, які використовують ворожі силовики для відповідних операцій і путінські олігархи для риболовлі.

“Два катери уражено, ймовірно, типу Тунець”, - сказав співрозмовник у спецслужбах.

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Він додав, що катери уражені безпілотниками Magura V5, розробленими в Україні.

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Ступінь пошкоджень встановлюється. Минулого року українські військові знищили щонайменше два такі катери.

У ніч проти 30 травня в тимчасово окупованому росіянами Криму прогриміли вибухи. Тelegram-канали писали, що близько 02:30 окупанти зупиняли рух транспорту Керченським мостом. Місцеві жителі в Керчі скаржилися, що над містом було чути "близько 10 вибухів".

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Міноборони Росії заявило, що "черговими засобами ППО вісім оперативно-тактичних ракет знищено над акваторією Азовського моря і вісім БПЛА перехоплено над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Кримського півострова"

"Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, що прямували в напрямку Кримського півострова", додали у відомстві.

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"Тунець" – дизельний катер із алюмінієвим корпусом, який залежно від модифікації призначений для роз'їзних робіт або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

На виробництві катерів "КС-701" спеціалізується судномеханічний завод у Костромі.

Лінії корпусу катера мають рубану, незграбну форму, а вітрове скло – зворотний нахил. Така форма дозволяє у сонячну погоду знизити утворення відблисків на воді.

Під час зливи зворотний ухил запобігає розтіканню крапель – це дозволяє обійтися без увімкненого склоочисника. Ілюмінатори зверху дозволяють бачити ситуацію в повітрі. Це важливо, скажімо, під час рятувальних операцій з гелікоптерами.