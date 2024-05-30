Росія вночі обстріляла Харківський район, внаслідок чого постраждали щонайменше 7 осіб, а також ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє ДСНС України у Фейсбук.

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РФ обстріляла Харківський район

Як зазначається, вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по місту Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району. 

"Сталися часткові руйнації нежитлових будівель, інших об'єктів цивільної інфраструктури та пожежі за різними адресами. Усі пожежі ліквідовані. За попередніми даними в результаті удару по місту Харкова постраждали 7 людей", – зазначили в ДСНС.

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Про удар також писав Харківський міський голова Ігор Терехов у Телеграм.

"На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід - дізнаємось детальніше", - зазначив Терехов.

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Російські війська, ймовірно, готуються до наступальних операцій, спрямованих на розширення свого плацдарму.

Такж за оновленою інформацією від очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Телеграм, двоє людей отримали осколкові поранення, одна – гостру реакцію на стрес.

Загалом по місту й області армія РФ випустила 8 ракет з території Бєлгородської області.

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У Харкові ідентифікували тіла всіх жертв удару по "Епіцентру"

Нагадаємо, що 29 травня пшукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершили. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів 25 травня.

Про це повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як зазначалося, загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифікували за допомогою ДНК-лабораторії.

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