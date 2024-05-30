Україна отримала дозвіл від Фінляндії на використання фінської зброї для завдання ударів по території РФ.

Про це пише DW.

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У Гельсінкі не встановлювали обмежень на використання допомоги

"Україна веде оборонну війну, а тому має право з метою самозахисту завдавати ударів по військових цілях, розташованих на території Росії. Валтонен зауважила, що Гельсінкі не встановлювали якихось конкретних обмежень на використання допомоги, яку передає Фінляндія", зазначила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

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Водночас Валтонен наголосила, що уряд Фінляндії очікує, що Україна застосовуватиме цю зброю відповідно до міжнародного права.

Україна і Фінляндія підписали двосторонню безпекову угоду

Нагадаємо, що у квітні Президент України і Президент Фінляндії підписали в Києві двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомляв Зеленський.

Більше по темі Литва надає 5 млн євро на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні Виділені кошти спрямують на відновлення зруйнованих шкіл і дитсадків, обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.

Як зазначалося, Фінляндія надасть довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглибить співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

Польща визнає право України наносити удари по РФ західною зброєю

Уряд Польщі не виступає проти використання Україною західної зброї з метою ударів по Росії.

Про це повідомляв заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі Radio ZET.

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Як зазначав Томчик, Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, а Польща не має жодних заперечень у цьому питанні.