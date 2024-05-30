Російські сили вдарили по Херсонщині, через що 6 людей поранені.

Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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РФ обстріляла Херсонську область

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Дніпровське, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Олександрівка, Новодмитрівка, Берислав, Львове, Михайлівка, Зміївка, Качкарівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк та місто Херсон.", – повідомив Прокудін.

За словами голови ОВА, сили РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого пошкоджені 4 приватні будинки, гаражне приміщення та приватні автомобілі.

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"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", – зазначив голова Херсонської ОВА.