Російські сили вдарили по Херсонщині, через що 6 людей поранені.

Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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РФ обстріляла Херсонську область

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Дніпровське, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Олександрівка, Новодмитрівка, Берислав, Львове, Михайлівка, Зміївка, Качкарівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк та місто Херсон.", – повідомив Прокудін.

За словами голови ОВА, сили РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого пошкоджені 4 приватні будинки, гаражне приміщення та приватні автомобілі.

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"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", – зазначив голова Херсонської ОВА.

РФ обстріляла 21 населений пункт Херсонщини

Нагадаємо, що 29 травня 21 населений пункт опинився під ворожими обстрілами.

Про це теж писав Олександр Прокудін у Телеграм.

Як зазначалося, через обстріли РФ постраждали житлові квартали населених пунктів області, зокрема, 9 приватних будинків, об'єкт комунальної інфраструктури, сільгосппідприємство та заклад культури. Окрім того, від удару постраждали гаражне приміщення та сільгосптехніка.

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