Людям, які постраждали від війни, в перші місяці була необхідна матеріальна, фінансова, експертна, моральна і духовна підтримка. На щастя закордонні партнери Карітас дуже швидко відгукнулися на біль та страждання України. Вони посприяли наданню грошової допомоги та допомогли вирішити основні біди постраждалих від війни українців.

Під час повномасштабної війни основний виклик для Карітасу України полягав в масштабності реагування, адже стало необхідно надавати допомогу великій кількості людей, причому якомога оперативніше. Стало очевидним, що за такої величезної кількості проблем і потреб, необхідно різко зрости та розширювати як можливості реагування , так й різновиди гуманітарних послуг.

Карітас України допомагає людям долати наслідки війни ще з 2014 року, після незаконної російської анексії Криму та захоплення частини Донбасу. Тоді на прифронтовій частині Донеччини та Луганщини надавали гуманітарну допомогу вразливим групам населення та окремо піклувалися про внутрішньо переміщених осіб. З початком повномасштабної війни росії проти України 24 лютого 2022 року — цей досвід був дуже помічним для прийняття швидких рішень.

Для функціонування такої великої міжнародної організації як Caritas існують дуже чіткі міжнародні стандарти. Діяльність як єпархіальних, так і парафіяльних організацій має відповідати цим стандартам. Саме тому організація Карітас України може відповідально заявити, що вся їхня допомога надається прозоро, відповідно до законодавства України, без порушень і відповідає, зокрема, принципу "Не нашкодь".

Карітас Україна це мережа з понад 40 організацій, які мають певний ступінь автономії. Кожна з них заснована на релігійній громаді чи єпархії. Нині діє 16 дієцезіальних відділів Карітас. Деякі церковні інституції охоплюють кілька областей, наприклад, Київська Архиєпархія включає 5 областей, але очевидно, що потреба оперативно реагувати на запити громади є не лише в Києві, а й у Черкасах, Чернігові, Вінниці, Житомирі. Відповідно, там також виникають регіональні осередки Карітас, які відповідають на потреби місцевих жителів.

Організація була заснована в Україні у 1994 році з ініціативи відроджених місцевих греко-католицьких громад, в основному, займаючись розподілом гуманітарної допомоги. З того часу мільйони потребуючих українців, завдяки Карітасу, отримали матеріальну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Наразі робота Карітасу України сфокусована на 6 основних напрямках:

Карітас України це осередок однієї з найбільш відомих міжнародних мереж благодійних організацій у світі та зокрема Європі. "Caritas" з латини означає "милосердну любов", співчуття та щиру допомогу, надану іншим.

Caritas благодійна організація, які існує в Україні вже понад 20 років, у її складі 1 200 співробітників та волонтерів. А сама організація забезпечує комплексний та системний підхід до вирішення соціальних питань населення.

Географія гуманітарного реагування Карітасу України охоплює всю територію України, окрім тимчасово окупованих територій. Характер реагування на потреби населення в різних регіонах може різнитися, відповідно до потреб постраждалих людей і громад, а також надзвичайних ситуацій спричинених російською агресією та активними бойовими діями.

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В гуманітарному реагуванні Карітасу наразі залучені:

46 місцевих організацій Карітасу;

понад 380 парафій Української Греко-Католицької Церкви.

Одне з завдань гуманітарного реагування покращити умови проживання ВПО в громадах, де вони оселилися. Дуже часто переміщеним особам доводиться селитися в маленьких містечках та селах, де обмежений доступ до соціальних послуг. Тож Карітас надає допомогу людям які опинилися на межі виживання та вимушені адаптуватися до свого нового життя. Проєкт гуманітарного реагування забезпечує потерпілих від війни необхідними базовими речами, видає продуктові набори та ліки для людей похилого віку.

З 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року мережею організацій Карітас України було надано майже 4,5 мільйони послуг для 3 мільйонів осіб. Загалом початку повномасштабного вторгення в мережі Карітас України було зареєстровано 9537 волонтерів (32% з яких – ВПО). Наразі понад 6500 працівників та більше ніж 1000 активних волонтерів невпинно працюють у місцевих центрах і національнім офісі, щоб забезпечити гуманітарні та соціальні потреби населення.

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Сьогодні організація нараховує 54 центри допомоги (зокрема 7 єпархіальних центрів та Національний офіс у Києві, який координує національні гуманітарні програми), які охоплюють 23 регіони та понад 15 тисяч населених пунктів, у тому числі у прифронтовій зоні. Діяльність Карітас (сaritas) підтримує понад 100 партнерів.

Грошові компенсації постраждалим від війни людям

В осередках Карітас Україна переселенці та ВПО можуть отримати грошові виплати у 2220 гривень на місяць. На них можуть претендувати такі категорії, як постраждалі від війни в Україні люди, які недавно евакуювалися із територій наближених до зони активних бойових дій, а також переселенці при облаштуванні на новому місці.

Така фінансова допомога надається терміном на три місяці (тобто загальна сума складає 6600 гривень) одним платежем на кожного члена родини, але не більше, ніж на чотирьох осіб в одній родині. Кількість людей яким зможуть надати допомогу в рамках проєкту залежить від наявності коштів у фонді, іншим переселенцям може бути запропонований один з продуктових наборів та інші гуманітарні блага.

Грошові гранти від Карітасу України загалом бувають двох типів:

екстрена багатоцільова грошова допомога (виплата 2 220 гривень). Цільова група: люди, що проживають в містах, наближених до зони активних бойових дій та на щойно деокупованих територіях; люди, що виїжджають із небезпечних регіонів або тільки приїхали на нове місце;

багатоцільова грошова допомога (виплата 2 220 гривень). Цільова група: люди, що проживають в містах, наближених до зони активних бойових дій та на щойно деокупованих територіях; люди, що виїжджають із небезпечних регіонів або тільки приїхали на нове місце; стабілізаційна багатоцільова грошова допомога – це виплати упродовж шести місяців. Надається внутрішньо переміщеним особам, які переселились з окупованих чи потенційно непридатних до життя, наприклад через постійні обстріли, в безпечні регіони України та вже там намагаються облаштовувати своє життя.

"Ми допускаємо можливість, що людина може отримати екстрену грошову допомогу (наприклад, виїхали з-під Бахмута, отримали допомогу в Карітасі Запоріжжя), поїхати кудись на Івано-Франківщину, і вже там, через один-три місяці можуть прийти та вже отримати стабілізаційну грошову допомогу, яка допоможе там облаштовуватися. Для цього потрібен статус ВПО плюс критерії вразливості", – пояснює директор з гуманітарного реагування, Григорій Селещук.

З початку повномасштабної війни Карітас України надав багатоцільову грошову допомогу 124 208 українцям. Тільки з початку 2024 року, багатоцільову грошову допомогу отримали 9134 особи, з них у Харківській та Херсонській областях – 4591.

У рамках напрямку "Відбудова" протягом березня-квітня 2024 року відбудовано 72 постраждалих внаслідок бойових дій домогосподарств у Миколаївській та Харківській областях.

За напрямком "Агрозабезпечення" 379 домогосподарств Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали внаслідок бойових дій, отримали кошти на відновлення сільськогосподарської діяльності.

Ці проєкти реалізуються за підтримки Фундації Карітас Люксембург, Карітас архідієцезії Падерборн, Католицької служби допомоги та Банку розвитку Ради Європи.

Як отримати допомогу від Карітас України?

Попри співчуття та благодійність організації Карітас, щоб претендувати на фінансову допомогу з гранту людині треба відповідати критеріям вразливості. Допомога надається дорослим повносправним громадянам віком від 18 років, а також сім'я з дітьми. Проте для отримання фінансової допомоги в місцеві організації Карітас повинен звернутися саме дорослий. Цільовою групою є ВПО, які раніше мешкали на окупованих територіях, а також люди, чиє житло було пошкоджено внаслідок воєнних дій, та мешканці територій, що знаходяться в безпосередній близкості від лінії зіткнення.

Організація Карітас України також виділяє наступні пріоритетні групи:

люди з інвалідністю 1 та 2 групи або хронічними хворобами;

самотні літні люди;

багатодітні сім'ї;

одинокі мати чи батько;

вагітні, годуючи матері з дітьми до 3-х років.

Сюди ж можуть належати родини з низьким рівнем доходу, що критично не покриває їх потреби в медичних послугах, харчуванні та побутових потребах. Тоді Карітас може чи виділити їм кошти, тобто забезпечити їх засобами до існування, або запропонувати медикаменти, надати допомогу продуктами та засобами гігієни. Так, з початку 2024 року було надано 21 тонну гуманітарної допомоги промисловими товарами першої необхідності. Продуктові набори отримали 3478 осіб.

"Якщо критеріїв вразливості немає, зразу кажемо, що зараз, на жаль, допомогти не можемо. Намагаємося, щоб допомогу в першу чергу отримали ті, хто найбільше її потребує. Потребуючих дуже багато, хотілося б допомагати всім, але усвідомлюємо, що всім допомогти не зможемо", – зауважує Григорій Селещук.

Окрім грошової допомоги та продуктових наборів організація надає прихисток для біженців у своїх осередках по всій країні. Є як тимчасові укриття, так й спальні місця з душевими, кухнями та всім необхідним для комфортного проживання впродовж декількох діб. Детальніше про існуючі прихистки в різних регіонах можна дізнатися на сайті Карітас в розділі допомога для ВПО.

В організації працює єдина "гаряча лінія" 0 800 33 67 34. За цим номером можна дізнатися інформацію про всі грошові програми Карітасу Україна: де надається допомога, які умови надання грантів та чи може людина претендувати.