Уряд США може змінити рішення щодо обмеження про використання Україною зброї США для ударів по РФ.

Про це пише The New York Times.

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США можуть змінити думку

"Сполучені Штати не заохочували та не сприяли таким атакам... Українці повинні приймати власні рішення про те, як найкраще захищати себе – позицію, яку він висловлював раніше – і що уряд США "пристосовувався та коригувався за потреби" у міру розвитку війни", – наголосив Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен під час зустрічі із президенткою Молдови Майєю Санду в Кишиневі.

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Як зазначив Блінкен, слова "адаптуватися та пристосовуватися" означають гнучкість Вашингтона.

Блінкен зробив заяву в Кишиневі, столиці Молдови, стоячи біля Майї Санду, яка, як очікується, зустрінеться з проросійським кандидатом, коли вона балотуватиметься на переобрання в жовтні.

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У NYT нагадали, що Вашингтон після початку повномасштабного вторгнення надіслав українцям військову допомогу, але неодноразово просив не стріляти зі зброї американського виробництва по території Росії через побоювання ескалації війни.

Байден пообіцяв підтримувати Україну, але не відправлятиме війська

Війська США не відправляться в Україну, але Сполучені Штати підтримуватимуть Україну.

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Про це заявляв президент США Джо Байден під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

Як зазначалося, американці навчають українців користуватися сучасними системами озброєння - такими як HIMARS, системи Patriot і танки Abrams.