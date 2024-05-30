30 травня у Києві відбулася довгоочікувана подія, яка зібрала всіх видавців та книголюбів – відкриття 12-го Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал». Його локація – павільйони Старого арсеналу.

Фестиваль відбувається під фокус-темою: "Життя на межі", яка віддзеркалює усі сьогоденні виклики для поціновувачів та творців літератури. Kyiv Post розповідає найцікавіше про відкриття XII «Книжкового Арсеналу».

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Відкрився Книжковий Арсенал 2024

За дві години до офіційного відкриття фестивалю черга охочих поринути у мистецький транс вже була суттєва. Представники видань та книжкових крамниць зустрічали гостей події оригінальним мерчем та великим вибором літератури.

XII Міжнародний фестиваль почався з хвилини мовчання у памʼять про загиблих українських захисників.

«Ми усі хотіли б висловити свою підтримку і солідарність з Книжковим Харковом та закликаємо інших підтримати місто і видавців у такий важкий час», - зазначила генеральна директорка Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта.

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Як зауважила координаторка Мистецького Арсеналу Юлія Козловець, книжковий фестиваль - це висловлення підтримки тим, хто створює книги у важкі часи війни та не полишає справу розвитку української літератури.

За словами організаторів, фокус-тема «Життя на межі» це уособлення української реальності та літератури, яка живе у пошкоджених російськими атаками бібліотеках і видавництвах.

«Це межа не на сході, а проходить крізь кожного з нас… Вона завжди усередині нас», — зауважили вони.

Книжковий Арсенал 2024 – що відомо

Літературний фестиваль можуть відвідати усі охочі до 2 червня. Фестиваль складається з програмної частини та книжкового ярмарку, який буде проходити на першому поверсі Старого арсеналу.

Операторами продажу книжок запрошено як окремі видавництва, так і книгарні, які представлятимуть книжки у секціях «Арткнига», «Художня книга», «Нон-фікшн», «Книжки англійською мовою», «Мальописи».

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Фото: Київ Пост

«У фокусі Книжкового Арсеналу, звісно, книги про війну, видані після 2014 року, видання створені ветеранами та учасниками війни, членами їхніх родин. Крім ярмарку на стендах видавців, вони окремо представлені у просторі «Вітрина новинок»», - зазначають організатори.

Книжковий Арсенал організовується у співпраці з ГО «Спільнота Мистецького арсеналу». Проєкт підтримується Фондом «Партнерство задля стійкості України», який фінансують уряди Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії, Швеції.

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Книжковий Арсенал — 2024 відбувається також за фінансової підтримки Державного міністерства культури та ЗМІ Німеччини в межах проєкту «Взаємообмін між німецькими та українськими літературними і книжковими секторами».

Загалом, мистецький проєкт покликаний підтримати діяльність українських авторів, видавців та медіапрофесіоналів через серію індивідуальних проєктів, а також напрацювати базу знань та розуміння української культури та історії у Німеччині.

За його реалізацію відповідає Асоціація німецьких видавців та книготорговців в тісній співпраці з такими інституціями, як Франкфуртський книжковий ярмарок, Український інститут книги, Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», професійне медіа про книжки та культуру «Читомо» й Goethe-Institut Україна.