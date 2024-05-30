Угорщина хоче зберегти посаду з розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо приєднання України до блоку, але національні уряди не підтримують цього рішення.

Про це повідомляє Politico

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Угорщина хоче зберегти посаду єврокомісара з питань розширення

"Навряд  існує "навіть питання" про те, щоб Угорщині дозволили контролювати будь-яку потужну посаду", – сказало одне з джерел Politico. 

Як зазначається у виданні, Європейська комісія заявила, що уряди та наступний обраний президент Комісії повинні вибрати наступних членів комісії, і це не буде "випереджати їхні рішення"

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"Орбан робив спроби заблокувати допомогу Україні та погрожував її переговорам про вступ в останні місяці. У липні угорці також візьмуть на себе шестимісячне ротаційне головування в Раді Європейського Союзу, що дасть їм повноваження визначати порядок денний", – пояснюють у Politico.

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Міністри оборони Люксембургу та Франції підтвердили своє бажання продовжувати та посилювати підтримку України в довгостроковій перспективі.

Також один із дипломатів раніше висловив занепокоєння щодо ролі комісара Будапешта Варгеї у переговорах про вступ України до ЄС, враховуючи, що Угорщина відкрито виступає проти членства Києва.

Угорщина "переосмислює" власне членство в НАТО

Уряд країни "перевизначає" статус членства країни в НАТО, щоб не підтримувати Україну в Альянсі.

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Про це писали в Bloomberg.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд працює над "перевизначенням" статусу членства країни в НАТО, щоб країна могла потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України з боку військового альянсу.

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