Угорщина хоче зберегти посаду з розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо приєднання України до блоку, але національні уряди не підтримують цього рішення.
Про це повідомляє Politico.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Угорщина хоче зберегти посаду єврокомісара з питань розширення
"Навряд існує "навіть питання" про те, щоб Угорщині дозволили контролювати будь-яку потужну посаду", – сказало одне з джерел Politico.
Як зазначається у виданні, Європейська комісія заявила, що уряди та наступний обраний президент Комісії повинні вибрати наступних членів комісії, і це не буде "випереджати їхні рішення"
"Орбан робив спроби заблокувати допомогу Україні та погрожував її переговорам про вступ в останні місяці. У липні угорці також візьмуть на себе шестимісячне ротаційне головування в Раді Європейського Союзу, що дасть їм повноваження визначати порядок денний", – пояснюють у Politico.
Люксембург вніс 5 мільйонів євро в артилерійську коаліцію для України
Також один із дипломатів раніше висловив занепокоєння щодо ролі комісара Будапешта Варгеї у переговорах про вступ України до ЄС, враховуючи, що Угорщина відкрито виступає проти членства Києва.
Угорщина "переосмислює" власне членство в НАТО
Уряд країни "перевизначає" статус членства країни в НАТО, щоб не підтримувати Україну в Альянсі.
Про це писали в Bloomberg.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд працює над "перевизначенням" статусу членства країни в НАТО, щоб країна могла потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України з боку військового альянсу.