Уряд ухвалив проєкт угоди зі США щодо 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграм.
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Україна зможе отримати близько 7,9 млрд доларів
"Уряд ухвалив відповідний проєкт угоди між країнами. Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані наш державний бюджет", – зазначив Шмигаль.
За словами Прем'єр-міністра, українські посадовці підтримали рішення про залучення до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку.
"Ці кошти будуть направлені для кредитування малого і середнього бізнесу", – пояснив Шмигаль.
Також він нагадав, що цьогоріч Україна отримала 11,8 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Це кошти від МВФ, Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, та від інших партнерів, зокрема, Японії, Канади, Великої Британії.
Україні необхідні винищувачі Gripen від Швеції
Байден підписав закон з допомогою для України на 61 млрд дол
24 квітня Президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні
Про це повідомляла "Європейська правда".
Як зазначалося, пакет містить ракети до ППО, артилерійські снаряди, боєприпаси для ракетних систем і бронетехніки. Як зазначив Байден, гроші на підтримку України одночасно є інвестицією в американську оборонну промисловість, бо вона виготовлятиме заміщення тій зброї, яку передають в Україну.
Україна та ЄС уклали Рамкову угоду для отримання 50 млрд євро
Міністерка економіки України Юлія Свириденко та комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї підписали угоду фінансування з боку ЄС в межах реалізації Ukraine Facility.
Про це повідомляла пресслужба Міністерства економіки України.
Як зазначалося, Ukraine Facility – це інструкція, за якою здійснюватиметься координація, моніторинг, звітування та багато іншого. Вона відображає процедури, які будуть спрямовані на правильне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції