Уряд ухвалив проєкт угоди зі США щодо 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграм.

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Україна зможе отримати близько 7,9 млрд доларів

"Уряд ухвалив відповідний проєкт угоди між країнами. Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані наш державний бюджет", – зазначив Шмигаль.

За словами Прем'єр-міністра, українські посадовці підтримали рішення про залучення до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

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"Ці кошти будуть направлені для кредитування малого і середнього бізнесу", – пояснив Шмигаль.

Також він нагадав, що цьогоріч Україна отримала 11,8 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Це кошти від МВФ, Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, та від інших партнерів, зокрема, Японії, Канади, Великої Британії.