Засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

Про це пише Укрінформ з посиланням на відповідний рейтинг Bloomberg.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Згідно з наведеними даними, статки Безоса на сьогодні становлять 205 мільярдів доларів, від початку року вони зросли на 27,9 млрд дол.

Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, опустився на друге місце, його статки 203 млрд доларів.

Advertisement

Третю сходинку рейтингу мільярдерів посідає засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, статки якого оцінюють у 202 млрд дол.

До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж ($156 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($152 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($148 млрд), експрезидент Alphabet Сергій Брін ($147 млрд), засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($138 млрд) та американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($133 млрд).

Хто був найбагатшою людиною світу раніше

За версією рейтингу агентства Bloomberg від першого травня найбагатшою людиною світу був визнаний Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH. Тоді його статки оцінювалися в 215 мільярдів доларів. Від початку року вони зросли на 7 млрд дол.

Advertisement

Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 451-ме місце зі статками 6,44 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 598 мільйонів доларів.