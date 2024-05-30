В ніч проти 30 травня внаслідок спецоперації ГУР морські дрони Magura V5 успішно уразили чотири ворожих катери, два з яких були знищенні, йдеться у повідомленні Головного управління розвідки МОУ у Фейсбук.

«Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці “Group 13” знищили у Криму два ворожі катери КС-701 «Тунєц» та уразили ще два судна такого ж типу», – наголосили в ГУР.

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Таким чином, за інформацією ГУР, від останньої атаки українських морських дронів Magura V5 втрати держави-агресора Росії від Magura V5 становлять чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц».

Українські розвідники додають, що ці засоби «окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова».

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Дрони ГУР атакували катери "Тунець" в ніч 30 травня

Раніше джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомили, що в ніч проти 30 травня спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) уразили два російські катери типу КС-701 Тунець, які використовують ворожі силовики для відповідних операцій і путінські олігархи для риболовлі.

Російський катер типу "Тунець" - що відомо

Катер КС-701 типу"Тунець" – це дизельний катер із алюмінієвим корпусом. Залежно від модифікації він призначений для роз'їзних робіт або патрульних поїздок, може використовуватися для відпочинку на воді.

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Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

Відомо, що на виробництві катерів "КС-701" спеціалізується судномеханічний завод у Костромі.

Лінії корпусу катера мають рубану, незграбну форму, а вітрове скло – зворотний нахил.

Така форма дозволяє у сонячну погоду знизити утворення відблисків на воді.