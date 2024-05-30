В ніч проти 30 травня внаслідок спецоперації ГУР морські дрони Magura V5 успішно уразили чотири ворожих катери, два з яких були знищенні, йдеться у повідомленні Головного управління розвідки МОУ у Фейсбук.

«Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці “Group 13” знищили у Криму два ворожі катери КС-701 «Тунєц» та уразили ще два судна такого ж типу», – наголосили в ГУР.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

Таким чином, за інформацією ГУР, від останньої атаки українських морських дронів Magura V5 втрати держави-агресора Росії від Magura V5 становлять чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц».

Українські розвідники додають, що ці засоби «окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова».

Дрони завдали подвійного удару по АЗС в Орловській області РФ
Більше по темі

Дрони завдали подвійного удару по АЗС в Орловській області РФ

Невідомий безпілотник атакував АЗС в Росії. Коли для усунення наслідків прибули рятувальник, другий дрон знову вдарив по території заправки.

Дрони ГУР атакували катери "Тунець" в ніч 30 травня

Раніше джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомили, що в ніч проти 30 травня спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) уразили два російські катери типу КС-701 Тунець, які використовують ворожі силовики для відповідних операцій і путінські олігархи для риболовлі.

Російський катер типу "Тунець" - що відомо

Катер  КС-701 типу"Тунець" – це дизельний катер із алюмінієвим корпусом. Залежно від модифікації він призначений для роз'їзних робіт або патрульних поїздок, може використовуватися для відпочинку на воді.

Advertisement

Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

Відомо, що на виробництві катерів "КС-701" спеціалізується судномеханічний завод у Костромі.

Лінії корпусу катера мають рубану, незграбну форму, а вітрове скло – зворотний нахил.

Така форма дозволяє у сонячну погоду знизити утворення відблисків на воді.

 

 

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Вночі дрони ГУР Magura V5 атакували два російські катери в Криму ЕКСКЛЮЗИВ ГУР
Вночі дрони ГУР Magura V5 атакували два російські катери в Криму
Катерина Захарченко
20г тому
РФ активізувала вербування африканців для війни проти України - ГУР Росія
РФ активізувала вербування африканців для війни проти України - ГУР
Київ Пост
2д тому
Дрони завдали подвійного удару по АЗС в Орловській області РФ Дрони
Дрони завдали подвійного удару по АЗС в Орловській області РФ
Київ Пост
тра. 27
Дрони ГУР атакували загоризонтну РЛС Росії за 1800 км від кордону ЕКСКЛЮЗИВ ГУР
Дрони ГУР атакували загоризонтну РЛС Росії за 1800 км від кордону
Київ Пост
тра. 27
Спонсорований контент
" Попередній Bloomberg визнав Джеффа Безоса найбагатшою людиною світу
Далі » Перед Самітом миру Україна підпише безпекову угоду з США - FT