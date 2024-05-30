Військові об'єкти на території Росії, які використовуються для агресії проти України, можуть скоро потрапити під обстріл західними ракетами та снарядами. З кожним днем все більше країн дають свій дозвіл Україні використовувати їхню зброю для ударів по військовим цілям на території Росії.
Довгий час Силам оборони було заборонено використовувати західне озброєння для ударів по території Росії.
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Які країни вже дозволили бити їхньою зброєю по Росії
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив у четвер, 30 травня, що Україна зможе використовувати літаки F-16 проти військових цілей Росії, у тому числі на її території.
"Коротка відповідь: так (щодо можливості ударів F-16 по території Росії – ред.). Це не нова позиція, це частина нашого внеску", - сказав у Брюсселі міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє кореспондент Укрінформу.
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"Коли ми обговорювали це з нашим Комітетом із закордонних справ у парламенті Данії, ми про це дуже чітко заявляли від самого початку: що це частина самооборони, що також, ймовірно, (потребуватиме) атакувати військові об’єкти на території Росії", - додав він.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею дозволити Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії, розповіло Politico джерело.
Шольц змінив свою позицію протягом останніх кількох днів. Ще 28 травня канцлер заявив, що не видно підстав для розширення зони дії західної зброї у війні Росії проти України українському конфлікті".
Шольц назвав мету своєї політики у відношенні військового конфлікту в Україні "не допустити, щоб він перерос в дуже велику війну".
Нещодавно Великобританія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії, Нідерланди, Польща, Чехія та Канада заявили, що не виступають проти використання зброї для удару по цілям на території Росії. Олаф Шольц сказав, що Україна може захищатися "в рамках міжнародного права", президент Франції Емманюель Макрон — що Київ може "нейтралізувати" всі цілі в РФ, з яких запускаються ракети.
Окрім цього, Україна направила в США запит на дозвіл бити американською зброєю по Росії. Західні ЗМІ пишуть, що президент Джо Байден, імовірно, може погодити прохання у відповідь на постачання Китаєм Росії передових технологій.
У декларації, ухваленій Парламентською асамблеєю НАТО наприкінці весняної сесії в Софії 27 травня, є заклик зняти обмеження для України щодо ударів західною зброєю. Аргументується це правом України на самооборону, яке включає ураження законних цілей за межами власної держави.
За відповідне рішення виступили Франція, Нідерланди, Естонія, Литва, Польща, Швеція, США, Велика Британія.
Проти резолюції виступала, зокрема, Італія, проте зрештою підтримала документ. За фінальне рішення не голосували Угорщина та один з із депутатів від "Альтернативи для Німеччини".
"Україна може захистити себе, лише якщо зможе атакувати російські лінії постачання та російські бази. Настав час визнати цю реальність і дозволити Україні робити те, що вона повинна. НАТО буде суттєво ослаблене, втратить довіру, якщо ми продовжимо допомагати напівзаходами", – висловився президент ПА НАТО Міхал Щерба.