Видання Politico у статті, опублікованій у четвер з посиланням на трьох неназваних офіційних осіб США, стверджує, що адміністрація президента Байдена таємно дозволила Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії.

Така зміна в політиці відбулася після наполягань президента України Володимира Зеленського на скасуванні таких обмежень, і вона стосується лише військових цілей на території РФ, звідки росіяни завдають ударів по Харкову.

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"Нещодавно президент наказав своїй команді забезпечити можливість Україні застосовувати американську зброю для ударів по цілях, з яких ведеться вогонь по Харкову, аби країна могла відповісти російським силам, які завдають ударів або готуються вдарити", – цитує Politico слова одного з американських чиновників. Видання додає, що політика адміністрації щодо недопущення ударів далеко вглиб території Росії "не змінилася".

Ймовірно, витік інформації стався через слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який сказав у середу, що адміністрація "пристосовується" до подій на полі бою, і натякнув, що в позиції США можуть відбутися незначні зміни.

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Politico підсумувало: "По суті, тепер Україна може застосовувати американську зброю, як-от ракети та гранатомети, щоб збивати російські ракети, запущені у бік Харкова, по місцях скупчення російських сил біля кордону поблизу міста або по російських бомбардувальниках, які скидають бомби на українську територію. Але чиновник зауважив, що Україна не може застосовувати цю зброю, зокрема ракети великої дальності ATACMS, для ураження цивільної інфраструктури або військових цілей в глибині Росії".

Після майже двох днів обговорень присяжні визнали Трампа винним за всіма пунктами обвинувачення

Приблизно за шість тижнів після того, як Дональд Трамп – колишній президент США, магнат нерухомості та зірка телебачення – вперше постав перед судом Нью-Йорка за звинуваченнями у фальсифікації фінансових документів, аби розголос його стосунків з порнозіркою Стормі Деніелс не вплинув на результат президентських виборів 2016 року, він був визнаний винним за всіма 34-ма пунктами.

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Вирок Трампу буде оголошено 11 липня о 10:00 за нью-йоркським часом.

Конституція США не забороняє засудженим балотуватися, тому Трамп залишається ймовірним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року. Але це перший такий випадок в історії США.

У 2016 році Трамп намагався змусити українське керівництво надати інформацію, яка б зашкодила його супернику на президентських виборах 2020 року Джо Байдену. Аби досягти своєї мети, Трамп заблокував виплату схваленого Конгресом пакету військової допомоги для тиску на Зеленського. Пізніше деякі соратники Трампа були визнані винними за кримінальними звинуваченнями через цю незаконну схему, проте він уникнув відповідальності.

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Під час збору коштів на початку цього місяця Трамп припустив, що бомбив би Москву та Пекін, щоб просувати політичні ініціативи США, а нещодавно змінив думку щодо фінансової підтримки України, хоча й наполягає на тому, що Європа має більше вкладатися у фінансування, ніж США.

Озброєння для України в новому пакеті на півмільярда євро від Німеччини

Під час неоголошеного візиту до Одеси в четвер міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив своєму українському колезі Рустему Умєрову, що Берлін готує новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро, до якого увійдуть конче потрібні їй системи протиповітряної оборони.

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Пісторіус уточнив, що буде поставлена “велика кількість ракет” для систем ППО середньої дальності IRIS-T SLM і дещо менше – для систем меншої дальності SLS. У пакеті також будуть дрони, бронеавтомобілі, БМП Marder і мільйон патронів.

Українська правда зазначає, що до 2024 року Німеччина вже виділила понад 10,8 млрд євро на військову допомогу Україні, а наступного року, як оголосив Пісторіус, будуть поставлені ще 18 гаубиць на колісному ходу. Також Німеччина забезпечить “навчання українських техніків, супутниковий зв'язок і ремонт 19 танків Leopard, які Іспанія передасть Україні”.