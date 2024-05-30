За час, що минув після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну характер бойових дій значно змінився. Виходячи з цього, союзники по Альянсу мають переглянути доцільність обмежень на використання зброї, яку вони поставляють Україні для її самозахисту, включаючи можливий дозвіл на застосування такої зброї по легітимним військовим цілям на території Російської Федерації.

Про це сьогодні під час виступу в парламенті Чеської Республіки заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

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Столтенберг переконаний, НАТО має змінити свій підхід щодо обмежень у застосуванні зброї

«Союзники постачають в Україну багато видів озброєння. Я бачив дискусії, що розгорнулися навколо його застосування. Деякі з союзників наклали певні обмеження на використання цієї зброї, інші не мають таких обмежень. Це, безумовно, національне рішення... Але я переконаний, що прийшов час зважити доцільність деяких з цих обмежень, щоб надати українцям можливість обороняти себе», - заявив Столтенберг.

Більше по темі Країни НАТО попросили Зеленського не вимагати членства України в Альянсі Захід попросив Президента України Зеленського не чинити тиску на окремих союзників, щоб ті виступили на підтримку чіткого графіка вступу України до НАТО.

Він зауважив, що це необхідно зробити, з огляду на те, яким чином змінюється сама війна. Якщо на початку російського вторгнення всі бойові дії точилися в глибині території України, то нині, як це відбувається у Харківській області, важкі бої тривають вздовж кордону між Україною і Росією, коли державний кордон більш-менш співпадає із лінією фронту.

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Обмеження надають перевагу Росії

В цих умовах росіяни обертають на свою користь обмеженнями західних союзників України у використанні поставленої зброї.

Зокрема розміщують пускові установки, літаки, склади боєприпасів та пального вздовж кордону, та почуваються у більшій безпеці, оскільки кордон захищає їх від атак українських військ з використанням сучасних систем західного озброєння.

«Ми маємо пам’ятати, що це є агресивна війна, яку Росія свавільно розпочала проти України. Саме Росія вдерлася в Україну, і Україна, відповідно до міжнародного права, може оборонятися, і це прописано в Хартії ООН. Таке право на самооборону передбачає також можливість вражати законні військові цілі за межами України, наприклад на кордонах з російського боку, звідки Росія починає атаки проти українських сил. Це питання, яке мають вирішувати самі союзники. Але саме це відображає, як змінився характер війни протягом минулих тижнів та кількох минулих місяців» - зазначив генеральний секретар НАТО.

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Обмеження в застосуванні західної зброї Україною проти Росії - що відомо

Обмеження щодо застосування Україною озброєння, наданого західними союзниками, стосуються, головним чином того, щоб Україна не била цієї зброєю по цілям на території Росії.

Втім, позиція багатьох країн щодо цього змінюється.

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Нещодавно Велика Британія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії, Нідерланди, Польща, Чехія та Канада заявили, що не виступають проти використання зброї для удару по цілям на території Росії.

Олаф Шольц сказав, що Україна може захищатися "в рамках міжнародного права", президент Франції Емманюель Макрон — що Київ може "нейтралізувати" всі цілі в РФ, з яких запускаються ракети.