Росія здійснила ракетний обстріл Харкова, внаслідок якого 4 загиблих та 25 поранених.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгнубов у Телеграм.

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Росія вночі обстріляла Харків

РФ атакувала Харків п’ятьма ракетами С-300/С-400.

Перша зруйнувала магазин, друга знищила майже цілий під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Потім росіяни поцілили у швейний цех, внаслідок чого загинув охоронець, а останні дві ракети прилетіли поблизу цього цеху.

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"Пʼятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи. Виникла пожежа. Загинули 2 людини. Постраждали 25 осіб, з них дві дитини - хлопчик та дівчинка по 12 років", – зазначив Синєгубов.

За його словами, внаслідок повторного обстрілу о 00:15 був пошкоджений пожежний автомобіль та авто "швидкої".

Як зазначається, через падіня ракети на територію цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.

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"Ще одне влучання – у трьохповерхову адміністративну будівлю", – додав Синєгубов.

У новому повідомленні за 8:16 очільник ОВА уточнив, що загинули чотири людини.

Також міський голова Ігор Терехов повідомив, що під завалами ще можуть бути до пʼяти людей.