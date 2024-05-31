Росія здійснила ракетний обстріл Харкова, внаслідок якого 4 загиблих та 25 поранених.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгнубов у Телеграм.
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Росія вночі обстріляла Харків
РФ атакувала Харків п’ятьма ракетами С-300/С-400.
Перша зруйнувала магазин, друга знищила майже цілий під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Потім росіяни поцілили у швейний цех, внаслідок чого загинув охоронець, а останні дві ракети прилетіли поблизу цього цеху.
"Пʼятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи. Виникла пожежа. Загинули 2 людини. Постраждали 25 осіб, з них дві дитини - хлопчик та дівчинка по 12 років", – зазначив Синєгубов.
За його словами, внаслідок повторного обстрілу о 00:15 був пошкоджений пожежний автомобіль та авто "швидкої".
Як зазначається, через падіня ракети на територію цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.
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"Ще одне влучання – у трьохповерхову адміністративну будівлю", – додав Синєгубов.
У новому повідомленні за 8:16 очільник ОВА уточнив, що загинули чотири людини.
Також міський голова Ігор Терехов повідомив, що під завалами ще можуть бути до пʼяти людей.
Росія вночі вдарила по Харкову
Нагадаємо, що вчора вночі РФ обстріляла Харківський район, внаслідок чого постраждали щонайменше 7 осіб, ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура.
Про це повідомлялося в ДСНС України у Фейсбук.
Як зазначалося, сталися часткові руйнації нежитлових будівель, інших об'єктів цивільної інфраструктури та пожежі за різними адресами. Усі пожежі ліквідовані. За попередніми даними в результаті удару по Харкову постраждали 7 людей. Двоє людей отримали осколкові поранення, одна – гостру реакцію на стрес.