У Києві на Байковому кладовищі попрощалися з гендиректором агенції “Інтерфакс-Україна”.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Як зазначається, провести в останню путь Олександра Мартиненка прийшли рідні, друзі, колеги й урядовці та депутати.

Олександр Мартиненко помер на 64-му році життя.

Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року в Харкові. Він закінчив економічний факультет Харківського державного університету.

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З 1987 по 1990 роки працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету.

Протягом двох років працював кореспондентом, редактором відділу газети "Орієнтир Діп", а у 1992 році став головним редактором агентства "Харків-новини".

У період з 1992 по 1998 роки Мартиненко працював на посаді очільника агентства "Інтерфакс-Україна", у 1991 році став заступником глави, а у 2001 – консультантом Адміністрації Президента України. З 1998 по 2001 рік Олександр Мартиненко виконував обов'язки прессекретаря Президента України.

Після цього у 2003 працював генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна".