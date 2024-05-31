Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) відіграли важливу роль в останньому обміні полоненими , що відбувся у п’ятницю, 31 травня, в ексклюзивному коментарі Kyiv Post розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов.

Ми дуже вдячні за активно-посередницьку роль, яку відіграли ОАЕ

“Україна активно працює над залученням міжнародної підтримки у справі повернення наших захисників і цінує допомогу, яка надається в цьому контексті”, - каже Юсов, додаючи, що “ми дуже вдячні за активно-посередницьку роль, яку відіграли ОАЕ”.

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Це вже не перший обмін полоненими, який відбувся завдяки допомозі ОАЕ. Хоча, представник ГУР не може розкрити всіх деталей посередництва допоки всі українські захисники не повернуться додому, він зазначає, що роль в цьому процесі ОАЕ дуже важлива.

“Це спільна активна дипломатична робота”, - наголошує Юсов.

Більше по темі Вночі дрони ГУР Magura V5 атакували два російські катери в Криму Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що ГУР успішно завдало удару по двох катерах типу КС-701 "Тунець", які використовують ворожі силовики для операцій і путінські олігархи для риболовлі.

Україна 31 травня повернула 75 українців з російського полону

Сьогодні, 31 травня, Україна звільнила 75 захисників та захисниць, а також цивільних українок.

Серед визволених українців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок. Україна звільнила шістьох офіцерів, 65 представників рядового та сержантського складу, ще четверо звільнених - цивільні особи, яких росіяни, по суті, викрали.

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Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність, повідомляю Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.