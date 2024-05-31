Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) відіграли важливу роль в останньому обміні полоненими, що відбувся у п’ятницю, 31 травня, в ексклюзивному коментарі Kyiv Post розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов.

 

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Ми дуже вдячні за активно-посередницьку роль, яку відіграли ОАЕ

Андрій Юсов

“Україна активно працює над залученням міжнародної підтримки у справі повернення наших захисників і цінує допомогу, яка надається в цьому контексті”, - каже Юсов, додаючи, що “ми дуже вдячні за активно-посередницьку роль, яку відіграли ОАЕ”.

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Це вже не перший обмін полоненими, який відбувся завдяки допомозі ОАЕ. Хоча, представник ГУР не може розкрити всіх деталей посередництва допоки всі українські захисники не повернуться додому, він зазначає, що роль в цьому процесі ОАЕ дуже важлива.

“Це спільна активна дипломатична робота”, - наголошує Юсов.

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Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що ГУР успішно завдало удару по двох катерах типу КС-701 "Тунець", які використовують ворожі силовики для операцій і путінські олігархи для риболовлі.

Україна 31 травня повернула 75 українців з російського полону

Сьогодні, 31 травня, Україна звільнила 75 захисників та захисниць, а також цивільних українок.

Серед визволених українців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок. Україна звільнила шістьох офіцерів, 65 представників рядового та сержантського складу, ще четверо звільнених - цивільні особи, яких росіяни, по суті, викрали.

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Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність, повідомляю Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.  

 

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Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок. 

Повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять Оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках. 

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Сьогоднішній обмін - 52-й з початку повномасштабного вторгнення Росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 Захисників та Захисниць України.

Обмін за формулою "всіх на всіх"

У день Великодня, 24 квітня, Папа Франциск закликав Україну та Росію обмінятися полоненими за формулою "всіх на всіх". Україна висловила готовність до такого обміну, але Росія відмовилася.

8 лютого Україна та Росія оголосили про обмін по 100 військовополонених кожна, після того, як Москва звинуватила Київ у нібито збитті літака з українськими військовими на борту.

Обмін полоненими після авіатрощі російського літака з буцімто українськими військовими на борту

Раніше, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, який мав бути 24 січня, втім не відбувся внаслідок авіатрощі російського літака Іл-76 в Бєлгородській області

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У січні Росія звинуватила Україну у збитті військового літака з 65 її військовослужбовцями на борту. Москва стверджувала, що ці військові мали бути звільнені в обміні полоненими, але не надала практично жодних доказів, що вони були на борту.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов тоді зазначив, що незважаючи на звинувачення Росії в нібито збитті Україною літака зі своїми ж полоненими, росіяни не показали поля, засіяні трупами, рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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