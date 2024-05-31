Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) відіграли важливу роль в останньому обміні полоненими, що відбувся у п’ятницю, 31 травня, в ексклюзивному коментарі Kyiv Post розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов.
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“Україна активно працює над залученням міжнародної підтримки у справі повернення наших захисників і цінує допомогу, яка надається в цьому контексті”, - каже Юсов, додаючи, що “ми дуже вдячні за активно-посередницьку роль, яку відіграли ОАЕ”.
Це вже не перший обмін полоненими, який відбувся завдяки допомозі ОАЕ. Хоча, представник ГУР не може розкрити всіх деталей посередництва допоки всі українські захисники не повернуться додому, він зазначає, що роль в цьому процесі ОАЕ дуже важлива.
“Це спільна активна дипломатична робота”, - наголошує Юсов.
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Україна 31 травня повернула 75 українців з російського полону
Сьогодні, 31 травня, Україна звільнила 75 захисників та захисниць, а також цивільних українок.
Серед визволених українців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок. Україна звільнила шістьох офіцерів, 65 представників рядового та сержантського складу, ще четверо звільнених - цивільні особи, яких росіяни, по суті, викрали.
Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність, повідомляю Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
⚡️Ukraine Returns 75 Ukrainian POWs from Russian Captivity— KyivPost (@KyivPost) May 31, 2024
Army soldiers, national border guards, four civilians — all of them are already in their native land, President Volodymyr #Zelensky reported. pic.twitter.com/3J3FojhHLL
Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок.
Повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять Оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.
Сьогоднішній обмін - 52-й з початку повномасштабного вторгнення Росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 Захисників та Захисниць України.
Reunion of a POW mother and her son: they have not seen each other for over two years!— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) May 31, 2024
Today, during the exchange, Dmytro met his mother, who returned home from captivity. The woman was at 'Azovstal', and now she hugged her son for the first time in a while! pic.twitter.com/rJqaHAiMCU
Обмін за формулою "всіх на всіх"
У день Великодня, 24 квітня, Папа Франциск закликав Україну та Росію обмінятися полоненими за формулою "всіх на всіх". Україна висловила готовність до такого обміну, але Росія відмовилася.
8 лютого Україна та Росія оголосили про обмін по 100 військовополонених кожна, після того, як Москва звинуватила Київ у нібито збитті літака з українськими військовими на борту.
Обмін полоненими після авіатрощі російського літака з буцімто українськими військовими на борту
Раніше, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, який мав бути 24 січня, втім не відбувся внаслідок авіатрощі російського літака Іл-76 в Бєлгородській області
У січні Росія звинуватила Україну у збитті військового літака з 65 її військовослужбовцями на борту. Москва стверджувала, що ці військові мали бути звільнені в обміні полоненими, але не надала практично жодних доказів, що вони були на борту.
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов тоді зазначив, що незважаючи на звинувачення Росії в нібито збитті Україною літака зі своїми ж полоненими, росіяни не показали поля, засіяні трупами, рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну.