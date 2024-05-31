Президент України Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Норвегія надасть Україні допомогу на суму 13,5 млрд норвезьких крон

За даними ОП, Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову Програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки.

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"Разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16. Крім того, зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців", – пояснили в Офісі Президента.

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Також Україна та Норвегія домовилися про співпрацю над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

"Невійськові блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям", – додали в ОП.

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Водочас Норвегія пообіцяла працювати над майбутнім членством України в НАТО.

Норвегія надала 13,7 млн дол на обслуговування переданих Україні танків Leopard

Нагадаємо, що у квітні Норвегія надала 13,7 млн доларів на обслуговування у Польщі переданих Україні танків типу Leopard.

Про це повідомляв Укрінформ із посиланням на пресреліз уряду.

Як зазначалося, норвезька військова підтримка продовжуватиметься за чотирма основними напрямками: пожертви від оборонного сектору, пожертвування засобів, отриманих від оборонної промисловості, підготовка та навчання українських кадрів, а також внески через міжнародні механізми та співпрацю.