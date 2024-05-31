Під час нового обміну полоненими з РФ, україні вдалося обміняти 75 росіян на 75 українців.

Про це омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив у Фейсбук.

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В Україну повернулися 75 полонених

Як зазначив Лубінець, наразі 3210 українців повернулися на Батьківщину.

"Захисників і Захисниць, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, адже дехто з них не чув голоси рідних від початку російського вторгнення на нашу землю", – повідомив омбудсман.

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Працівники Офісу омбудсмена перебувають на місці здійснення обміну для того, аби проконтролювати дотримання прав людини, відповідно до міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій.

"Далі у повернутих воїнів – тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація. Україна вкотре підтверджує своє прагнення повернути всіх своїх громадян на рідну землю і працює у цьому напрямку", – наголосив Лубінець.

Також омбудсман подякував Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та Об'єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ за спільну роботу.