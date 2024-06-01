Нещодавно низка поважних світових ЗМІ зчинила галас з приводу звіту, який «доводить», що Росія виробляє втричі більше боєприпасів, ніж Захід, та ще й на чверть нижчої собівартості. Але на підставі чого зроблені ці підрахунки?

В ексклюзивному репортажі CNN від 11 березня стверджувалося, що Росія планує втричі збільшити виробництво артилерійських снарядів для своїх збройних сил, які воюють проти України. Артснаряди, як відомо, є одним із тих видів боєприпасів, нестачу яких Збройні сили України відчувають особливо гостро.

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Здається, інформацію CNN підтверджує й звіт, опублікований у неділю, 26 травня, британським виданням Sky News. Звіт базується на дослідженні даних із відкритих джерел, наданих американськими консультантами з менеджменту компанії Bain and Company.

Дослідження Bain & Company показало, що російські воєнні заводи за прогнозами вироблять (або відновлять) у 2024 році близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів. В той час як усі американські та європейські виробники разом узяті здатні виробити лише близько 1,3 мільйона снарядів.

Більше по темі Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані.

Далі у звіті говориться, що середня вартість виробництва 155-мм снаряда в країнах НАТО становить близько 4000 доларів, у той час як виробництво «еквівалентного» 152-мм снаряда обходиться росіянам приблизно у 1000 доларів за одиницю.

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Зайве говорити, що цей звіт дуже активно почали обговорювати як у низці поважних світових ЗМІ, так і на прокремлівських інформплатформах, зокрема такі як ТАСС і РІА Новини, не кажучи вже про українські видання та канали військових аналітиків.

Після того, як пил влягся, незалежний російський новинний сайт Insider у рамках кампанії AntiFake вирішив глибше дослідити дані, на яких базується звіт, і дійшов висновку, що цифри, наведені Sky News та услід за ними деякими іншими джерелами, не є настільки обгрунтованими, як здається на перший погляд.

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По-перше, Insider з’ясував, що аналітики Bain and Company значно применшили кількість боєприпасів, які здатні виробити західні країни. Видання процитувало заяву єврокомісара Тьєррі Бретона про те, що у 2024 році тільки країни ЄС вироблять 1,3 мільйона артснарядів, а в 2025 році планується збільшити виробництво до 2 мільйонів на рік.

Виробництво снарядів у США також збільшується: два нині працюючі заводи виробляють 36 000 155-мм снарядів на місяць, а нещодавно в Техасі запрацював третій завод, на якому вироблятимуть 30 000 снарядів на місяць. До того ж у 2025 році загальне виробництво цієї продукції планується збільшити до 100 000 одиниць на місяць.

І ще варто зазначити, що Ані Insider, ані Bain and Company не брали до уваги очолювану Чехією коаліцію зі збору для Києва 155-мм артилерійських снарядів. На 28 травня країни, що увійшли до коаліції, зібрали вже понад 1,6 мільярда євро (1,75 мільярда доларів) з метою у наступному році закупити для України мільйон артснарядів у виробників поза межами ЄС.

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Далі Insider докладно переглянув цифри, наведені у звіті щодо російського виробництва, і дійшов висновку, що дослідники, як-то кажуть, плутають «яблука із грушами». Зокрема, за даними Insider, аналітики Bain and Company «…зробили ту саму помилку, яку, як ми вже багато разів спостерігали в минулому, робили журналісти та інші консалтингові компанії».

Ця помилка полягає в тому, що до показників російського виробництва снарядів аналітики знову включили не тільки артснаряди калібру 152 мм, а й снаряди всіх існуючих калібрів, а також ракети калібру 152 і 122 мм, і лише на підставі такого на диво широкого підходу отримати цифру 4,5 мільйона.

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Інсайдер вважає, що якість аналізу від Bain & Company є, м’яко кажучи, незадовільною. Здається, що аналітики компанії взагалі не консультувалися із жодним військовим експертом, що, на думку дослідників Інсайдера, виглядає як типова «помилка новачка». У підсумку Insider наголошує, що реальна ситуація із виробництвом артилерійських снарядів є далеко не такою похмурою для України та її союзників, як запевняють автори сумнозвісного звіту.